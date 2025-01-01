Що таке протруйники насіння, і як вони працюють





Протруйники призначені для захисту культур від комах, інфекцій та інших негативних впливів. Такі препарати мають різний склад і механізм дії, тому важливо розглянути, як працює кожний вид.



Широкий вибір протруйників -



Функції та загальні особливості протруйників для насіння

Протруйники – це розчинні речовини у форматі порошку або концентрату. Вони знищують грибки, бактерії та шкідників, що живуть/зимують у грунті, сприяють підвищенню стійкості рослин до захворювань. Культури стають витривалішими до перепадів температури, пересадок, посухи або злив, менше піддаються дії патогенів.



Після обробки насіння проростає раніше, а вегетативні органи формуються більш міцними. Також особливість протруйників полягає у тривалій захисній дії. Деякі препарати захищають протягом усього вегетативного періоду рослини, наприклад хімікати на основі флудіоксонілу, тритіконазолу або флуксапіроксаду. Це спрощує застосування і робить протруювання економічним заходом із захисту рослин.



Які бувають протруйники для насіння

Враховуючи велику кількість патогенів та шкідливих комах, що вражають рослини, протруйники розроблені на основі різних діючих речовин та їх комбінацій, щоб забезпечити ефективний захист.



Препарати діляться на групи й мають різний вплив на шкідників та хвороби:



фунгіцидні – зупиняють розвиток грибкової інфекції, що актуально при високій вологості. Активні речовини хімікатів пригнічують формування клітин грибкового організму і хвороба перестає розвиватися;

інсектицидні – борються з ґрунтовими шкідниками, наприклад дротяниками, личинками хруща, що пошкоджують бульби, насіння та молоді ростки. Протруйники усувають комах за рахунок порушення роботи їх нервової системи;

комплексні – такі хімікати зазвичай мають трикомпонентний склад і діють комплексно, захищаючи рослину одночасно від комах та інфекцій.

За механізмом дії виділяють наступні види протруйників:



системні – проникають всередину насіння та поширюються по стеблу, листю на інші органам культури, утворюючи захисну плівку, тому захищеним буде не лише насіння, а й наземні частини паростка;

контактні – захищають насіння зовні, утворюючи фізичну перешкоду для грунтових шкідників і патогенів, виключаючи їх проникнення всередину. Це важливо для захисту насіння від патогенів і комах, що живуть в землі.

Протруйники насіння надзвичайно популярні, оскільки дозволяють захистити посіви та зберегти врожай від комах і хвороб. Такі препарати роблять рослини міцними та спрощують їх вирощування за рахунок зниження кількості обробок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Кращий спосіб профілактики захворювань рослин та їх захисту від шкідників – завчасно вжити запобіжних заходів, і сьогодні аграріям допомагають в цьому протруйники – група препаратів, якими обробляють матеріал до посіву/посадки.Протруйники призначені для захисту культур від комах, інфекцій та інших негативних впливів. Такі препарати мають різний склад і механізм дії, тому важливо розглянути, як працює кожний вид.Широкий вибір протруйників - https://agro-him.com.ua/ Протруйники – це розчинні речовини у форматі порошку або концентрату. Вони знищують грибки, бактерії та шкідників, що живуть/зимують у грунті, сприяють підвищенню стійкості рослин до захворювань. Культури стають витривалішими до перепадів температури, пересадок, посухи або злив, менше піддаються дії патогенів.Після обробки насіння проростає раніше, а вегетативні органи формуються більш міцними. Також особливість протруйників полягає у тривалій захисній дії. Деякі препарати захищають протягом усього вегетативного періоду рослини, наприклад хімікати на основі флудіоксонілу, тритіконазолу або флуксапіроксаду. Це спрощує застосування і робить протруювання економічним заходом із захисту рослин.Враховуючи велику кількість патогенів та шкідливих комах, що вражають рослини, протруйники розроблені на основі різних діючих речовин та їх комбінацій, щоб забезпечити ефективний захист.Препарати діляться на групи й мають різний вплив на шкідників та хвороби:За механізмом дії виділяють наступні види протруйників:Протруйники насіння надзвичайно популярні, оскільки дозволяють захистити посіви та зберегти врожай від комах і хвороб. Такі препарати роблять рослини міцними та спрощують їх вирощування за рахунок зниження кількості обробок.

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