Як ветерани можуть отримати допомогу в Луцьку: роз’яснення

ветерани та члени їх сімей звертаються з питаннями відпочинку та оздоровлення, грошової компенсації на житло та надання статусу.



Яку допомогу надають спеціалісти департаменту ветеранам/ветеранкам і членам їх сімей, розповів директор департаменту Олег Кобилинський.



— Які програми підтримки ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей діють у громаді?



На території міста Луцька та населених пунктів Луцької міської територіальної громади діє "Програма забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників АТО ООС та членів їх сімей", "Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки", метою якої є надання додаткових пільг і соціальних гарантій ветеранам війни та членам їх сімей, зокрема комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг.



"Програма соціальних виплат дітям у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки", метою якої є забезпечення соціального захисту та сприяння всебічному розвитку дітей учасників АТО ООС та надання їм фінансової підтримки.



— Як допомагаєте перейти ветеранам від військової служби до цивільного життя?



В Департаменті діє сектор єдиного вікна відділу соціальної підтримки та компенсаційних виплат, спеціалістами надаються послуги за принципом "єдиного вікна", здійснюється підтримка ветеранів на шляху переходу від військової служби до цивільного життя. Робота сектору орієнтована на те, щоб в одному місці людина могла отримати комплекс необхідних послуг.



Крім того, департамент взаємодіє з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, субʼєктами надання публічних соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг, фахівцями із супроводу ветеранів в частині переходу ветеранів/ветеранок війни від військової служби до цивільного життя.



Також спеціалісти департаменту сприяють проведенню спортивних змагань, що відбуваються в Україні для ветеранів/ветеранок та членів їх сімей; беруть участь в організації проведення тематично-культурних заходів, дозвіллі ветеранів/ветеранок та членів їх сімей; сприяють створенню у громаді організаційних умов для успішної реінтеграції з врахуванням групових та індивідуальних потреб.



— Скільки ветеранів отримали пільг на оплату житлово-комунальних послуг впродовж 2025 року? Якими є ці компенсації? Чи допомагаєте оформити цю допомогу?



Наразі у департаменті працює 28 спеціалістів. Протягом 8 місяців 2025 року в рамках виконання заходів Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки надана грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг 1 032 членам сімей загиблих, членам сімей зниклих безвісти та сімʼям бійців-добровольців антитерористичної операції на понад 5 189,6 тисячі гривень.



— Скільки ветеранів у громаді отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни від початку повномасштабного вторгнення?



Станом на 1 вересня 2025, починаючи від початку повномасштабного вторгнення, 348 людей отримали статус людей з інвалідністю внаслідок війни.



— Скільки родин у громаді, які мають статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни? Якщо військовослужбовець має статус "зниклий безвісти", яка допомога передбачається для родичів?



Статус члена сімʼї загиблого (померлого) ветерана війни, починаючи з 2014 року отримали 136 людей з Луцької громади. Починаючи з 2022 року статус члена сімʼї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України отримали 693 людей.



Перелік пільг, які можуть отримати члени сімей зниклих безвісти або щодо яких встановлено факт перебування в полоні в Луцькій міській територіальній громаді, передбаченні Комплексною програмою соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки.



Програма передбачає:



• Надання адресної грошової допомоги на лікування та розв'язання соціально-побутових питань;

• Надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг за кошти бюджету Луцької міської територіальної громади;

• Безплатний проїзд в міському електротранспорті;

• Надання адресної грошової допомоги до Дня матері;

• Забезпечення дітей загиблих (померлих) безплатним харчуванням у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, забезпечення можливості безплатних занять у секціях, гуртках Палацу учнівської молоді, безплатних занять у міських комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах за програмою роботи абонентських груп;

• Забезпечення безплатним відпочинком;

• Надання матеріальної допомоги на встановлення памʼятників на могилах загиблих (померлих);

• Організація для дітей з сімей ветеранів війни екскурсій та туристичних поїздок як України, так і за кордон.



— Скільки ветеранів/ветеранок та членів їх сімей отримали компенсації вартості відпочинку дітей цьогоріч? Яка сума цих компенсацій?



Станом на цей час 8 дітей отримали грошову компенсацію вартості послуг з відпочинку відповідно до Порядку організації відпочинку дітей, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 14 травня 2025.



— Які проблеми виникають у роботі департаменту ветеранської політики? Як їх вирішуєте?



Проблеми, які виникають в роботі, вирішуються різними шляхами: вивчення питання шляхом опрацювання нормативно-правових актів, шляхом консультування з іншими підрозділами, установами та організаціями, внесення пропозицій та зауважень.



