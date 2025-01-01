Каміння, труби й ножі проти ТЦК: на Волині нагадали про відповідальність





Про це повідомляють у відділі зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.



Коли в певної категорії цивільних громадян під впливом надлишкових емоцій чи рашистської пропаганди виникає бажання допомагати ухилянтам уникнути військової служби за мобілізацією, то в час великої російсько-української війни слід не забувати, що правоохоронні органи чітко відстежують процес, проводять відповідні слідчі дії та направляють матеріали до суду. І служителі Феміди визначають ступінь провини кожного та міру покарання.



Зрозуміло, що згідно Статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, який вступив у законну силу.



З початку нинішнього року в багатьох населених пунктах Волині були зафіксовані неодноразові факти перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП. Інформація про них, часто одностороння та упереджена, поширювалася в соціальних мережах, часто ставала “сенсацією” для окремих медіа.



А що ж відбувалося потім?

Практика показує, що за кожне правопорушення фігурантам доводиться відповідати за всією суворістю чинного законодавства.



Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області – начальник слідчого управління полковник поліції Віталій Кондратюк на запит Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.



Ось конкретні приклади.

3 січня 2025 року група військовослужбовців Луцького РТЦК та СП отримала завдання проводити мобілізаційні заходи в с. Білопілля Володимирського району. Під час санітарної зупинки в м. Горохові до автомобіля, в якому перебували військовослужбовці, підійшло три невстановлених особи, один військовослужбовець вийшов з машини та відрекомендувався. У відповідь невідомий головою завдав йому удар в обличчя. Нападники втекли з місця події.



Але зникли з поля зору правоохоронців вони ненадовго. Буквально наступного дня дізнавачем СВ Володимирського РВП ГУНП у області зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 КК України з приводу спричинення громадянином З. тілесних ушкоджень працівникам РТЦК та СП. За результатами проведення досудового розслідування 30 січня 2025 року фігурантові оголошено про підозру та кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.



Факт травмування військовослужбовця Ковельського РТЦК та СП був зафіксований 15 лютого ц. р. Під час доставки військовозобов’язаного Ч. до Ковельського МТМО для проходження ВЛК, останній завдав військовослужбовцю декілька ударів металевим гайковим ключем у голову. Потерпілий був доставлений до неврологічного відділення Ратнівської центральної районної лікарні, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. Громадянина Ч. було затримано правоохоронцями, відомості про подію внесені до ЄРДР.



Того ж дня слідчим СВ ВП № 2 Ковельського РУП ГУНП у області зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України з приводу спричинення фігурантом тілесних ушкоджень працівникам Ковельського РТЦК та СП, якого було затримано в порядку ст. 208 КПК України. За результатами проведення досудового розслідування фігурантові оголошено про підозру, 9 квітня 2025 кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.



8 травня 2025 року під час здійснення оповіщення в м. Ковель 3 військовослужбовці Ковельського РТЦК та СП і працівники поліції перебували на трасі Ковель-Ратне по вул. Брестській, де був зупинений мікроавтобус «Renault» для перевірки військово-облікових даних громадян. З’ясувалося, що військовозобов’язаний В. не пройшов ВЛК на визначення ступеню придатності до військової служби, а військовозобов’язаний Р. перебуває в розшуку у зв'язку з неприбуттям по повістці до Ковельського РТЦК та СП ще з 9 грудня 2024 року. Громадянин В. добровільно пересів у автомобіль до військовослужбовців. Натомість другий почав рух транспортним засобом та наїхав на військовослужбовця, який отримав травмування: “Закритий перелом лівої стегнової кістки, рвана рана”.



Того ж дня слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України з приводу спричинення громадянином Р. тілесних ушкоджень військовослужбовцеві. За результатами проведення досудового розслідування фігурантові 6 червня 2025 року оголошено про підозру, кримінальне провадження із обвинувальним актом скеровано до суду.



16 травня ц. р. військовозобов’язаний С., який знаходився у спальному приміщенні казарми обласного збірного пункту Волинського ОТЦК та СП, завдав ножових поранень днювальному роти охорони. Військовослужбовець був госпіталізований у Луцьку міську лікарню №2 з діагнозом “Множинні колоті різані рани шиї, грудей, голови і лівої руки”. Потерпілий був прооперований та переведений до палати інтенсивної терапії у стабільно важкому стані.



Слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області невідкладно було зареєстроване кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 п.8 ч.2 ст. 115 КК України з приводу замаху на вбивство громадянином С., якого було затримано в порядку ст. 208 КПК України. За результатами проведення досудового розслідування військовозобов’язаноиму 16 травня 2025 року оголошено про підозру, 31 липня ц. р. кримінальне провадження з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру скероване до суду.





Групою оповіщення Ковельського РТЦК та СП 8 червня ц. р. був виявлений громадянин М., який перебував у розшуку згідно з даними “Оберіг”. У приміщенні казарми збірного пункту порушник військового обліку посеред ночі



У встановлений законом термін слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України з приводу спричинення громадянином М. тілесних ушкоджень військовослужбовцям Ковельського РТЦК та СП. За результатами проведення досудового розслідування фігурантові 9 червня 2025 року оголошено про підозру, 25 липня ц. р. кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду



19 червня 2025 року біля ковельського ресторану “Мірамар” військовослужбовці групи оповіщення помітили двох військовозобов’язаних. До громадянина Д. для перевірки військово-облікових документів підійшов військовослужбовець, натомість інший громадянин М. завдав раптовий удар у ділянку грудей військовослужбовцеві РТЦК та СП, після чого втік. У підсумку громадянина Д. було доставлено до Волинського ОТЦК та СП, а наступного дня у Ковельському МТМО потерпілому встановили діагноз: “Забій грудної клітини справа”.



Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України,14 липня ц. р. Громадянинові М. оголошено про підозру, а 27 липня кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.





У Луцьку по вул. С. Бандери під час перевірки документів особою чоловічої статі 21 чернвя ц. р. було завдане ножове ушкодження лівого плеча військовослужбовцю ТЦК та СП. Невстановлена особа з місця події втекла, на місце події було викликано карету швидкої допомоги та наряд поліції. Потерпілому було надано першу медичну допомогу. Діагноз: “Різана рана ділянки плечової кістки лівої руки”.



Того ж дня слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України з приводу спричинення громадянином П. тілесних ушкоджень військовослужбовцеві. За результатами проведення досудового розслідування фігурантові 22 червня 2025 року оголошено про підозру, 31 липня ц. р. кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.



В останній день червня у смт Іваничі Володимирського району на місцевій автостанції під час словесної суперечки військовослужбовець Володмирського РТЦК та СП отримав тілесні ушкодження від місцевого жителя Б.



1 липня 2025 року дізнавачем СД ВП №1 Володимирського РВП ГУНП у області зареєстроване кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України. За результатами проведення досудового розслідування фігурантові 25 липня ц. р. оголошено про підозру, кримінальне провадження із обвинувальним актом скеровано до суду.



А 12 липня 2025 року в с. Дубове Ковельського району під час перевірки військово-облікових документів громадянин раптово завдав два удари лопатою в ділянку обличчя та рук військовослужбовцю ТЦК та СП і втік з місця події. На місці працювала слідчо-оперативна група Ковельського РУП. До травматологічного пункту Ковельського МТМО був доставлений потерпілий військовослужбовець, якому встановлено діагноз: “Закритий косий перелом основної фаланги 1 пальця правої кисті без зміщення, забійна рана правої щоки”.



Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області того ж дня зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України з приводу спричинення громадянином П. тілесних ушкоджень. За результатами проведення досудового розслідування підозрюваному 16 липня ц. р. оголошено про підозру, 8 серпня ц. р. кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.



Фіксуються непоодинокі факти притягнення фігурантів до адміністративної відповідальності.



Наприклад, 19 липня 2025 року на адресу Камінь-Каширського РВП надійшло повідомлення про пошкодження майна Володимирського РТЦК в с. Гута-Камінська Камінь-Каширського району. Вказаний факт було зареєстровано до ІПНП, винну особу притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП. Правопорушення відбулося в процесі перевірки військово-облікових документів у громадянина ромської національності, коли група осіб у закидала транспортні засоби військовослужбовців камінням та дерев’яними кілками.

Притягнуто до адміністративної відповідальності громадянина Р.: упроцесі здійснення заходів оповіщення в м. Ковелі під час спілкування військовослужбовців групи оповіщення правопорушник 27 серпня ц. р. металевою трубою розбив скло в службовому автомобілі.



Низка справ ще розслідуються.



Наприклад, 23 серпня 2025 року слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у області зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України з приводу спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцям Камінь-Каширського РТЦК та СП. Під час перевірки документів у с. Невір Камінь-Каширського району



24 серпня ц. р. слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України з приводу спричинення громадянами Н. та З. тілесних ушкоджень працівникам РТЦК та СП. Фігуранти були затримані в порядку ст. 208 КПК України, їм оголошено про підозру. Досудове розслідування триває за фактом безпричинного нападу громадян на транспортний засіб військовослужбовців та завдання одному з них тілесних ушкоджень (перелом кісток носа зі зміщенням).





Також триває слідство за фактами нападів на військовослужбовців РТЦК та СП 4 вересня 2025 року у с. Боратин Луцького району, наступного дня на автомобіль групи оповіщення в м. Ковелі (один із фігурантів раніше неодноразово судимий за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів), як і щодо підозрюваних у



"Перешкоджання мобілізаційній роботі груп оповіщення з числа військовослужбовців ТЦК та СП і Нацполіції карається українським законом!" - наголошують у відділі зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.



Ілюстративні фото ТРК “Аверс”, порталів “Суспільне. Луцьк”, “Ковель.media” та з відкритих джерел.















