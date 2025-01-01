Як отримати соціальну стипендію на Волині: всі деталі

студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються на бюджеті на денній формі та належать до соціально вразливих категорій.



Про це пише



Виплати з 1 липня 2025 року здійснює Пенсійний фонд. Журналісти поцікавилися, скільки здобувачів вищої освіти на Волині отримують соцстипендію, про які суми йдеться і як студентам отримати фінансову допомогу. Також про фінансову допомогу і її розмір розповіли самі студенти.



Хто може отримати соціальну стипендію



В Пенсійному фонді розповіли: на соціальну стипендію можуть претендувати студенти (курсанти), які здобувають бакалаврат або магістратуру, навчаються за держзамовленням на денній або дуальній формі і не перебувають в академічній відпустці.



Соціальну стипендію мають право отримувати:



• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених сімей;

• студенти, які втратили батьків у віці від 18 до 23 років;

• постраждалі від Чорнобильської катастрофи;

• діти шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менше як три роки;

• учасники бойових дій та їхні діти;

• травмовані учасники Революції Гідності;

• студенти з інвалідністю;

• діти захисників і захисниць України, загиблих або зниклих безвісти;

• студенти з населених пунктів на лінії зіткнення та вимушені переселенці;

• колишні полонені та їхні діти.



Розмір соцстипендії і скільки студентів її отримують на Волині



За даними обласного управління Пенсійного фонду України, у вересні 2025 року на Волині було виплачено соціальну стипендію 1191 студенту. Допомога виплачується щомісяця починаючи з 1 числа у розмірі:



• студенти технікумів, училищ та коледжів, які мають пільги — 890 гривень;

• студенти інститутів та університетів – 1180 гривень;

• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років отримують 4794 гривні;

• студенти-сироти, позбавлені батьківського піклування віком від 18 до 23 років – 4542 гривні.



Що про соціальну стипендію кажуть студенти



Журналісти поспілкувалися з двома студентками, які зараз здобувають вищу освіту у Луцьку і отримують соціальну стипендію.



Як розповіла студентка четвертого курсу Юлія, соцстипендію вона отримує з другого семестру другого курсу, бо її тато — учасник бойових дій. Щомісяця на картку дівчина надходить 1180 гривень. З її слів, отримати цю стипендію було не важко, усі необхідні для цього документи вона мала.



"Якби я не працювала, то, чесно, я не знаю на що б мені цих коштів вистачало. 1180 — це сходити закупитися базовими продуктами в магазині і все. В наш час це дуже мало, я про ці гроші навіть часом забуваю, але коли приходять — приємний бонус", — зазначила Юлія.



Таку ж соціальну стипендію щомісяця отримує четвертокурсниця Дар’я, виплату їй призначили, бо вона є переселенкою. Таку фінансову допомогу студентка вважає замалою, бо лише на проїзд у громадському транспорті щомісяця витрачає орієнтовно тисячу гривень.



"Один раз сходити в магазин, овочі, м’ясо купити і грошей вже нема. Якщо хтось живе чисто на стипендію, то це нереально. Я думаю, що допомогу варто збільшити, але не думаю, що її сильно збільшать, бо ВПО в країні багато, а грошей мало. В деяких може бути інша ситуація, складніша. Наприклад, не працюють, чи бідна сім’я і вони живуть на одну стипендію, я знаю таких людей".



Також Дар'я розповіла, що розраховувала на допомогу від держави одразу після вступу, але соціальну стипендію почала отримувати лише наприкінці першого семестру другого курсу. Документи на виплату подала після того, як ВПО офіційно внесли у перелік вразливих категорій студентів.



Нюанси соцстипендії і як її отримати



Для отримання соціальної стипендії студенту потрібно звертаються до свого закладу освіти із заявою та копіями таких документів:



• паспорт;

• свідоцтво про народження;

• довідка про присвоєння номера картки платника податків;

• студентський квиток;

• запис у Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

• документ, який підтверджує статус пільговика, що надає право на отримання соціальної стипендії.



Уповноважена особа в закладі освіти після прийому документів формує на кожного студента-заявника особову справу. Рішення про надання соціальної стипендії впродовж трьох днів ухвалює стипендіальна комісія. Згодом дані передають у Пенсійний фонд, який і здійснює виплату.



Окрім соціальної стипендії ще є академічна. У разі, якщо студент претендує на два види виплат, йому доведеться обрати одну із них. Одночасно академічну і соціальну стипендії мають право отримувати діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти загиблих і зниклих безвісти учасників бойових дій.



Виплата призначеної соціальної стипендії не припиняється, якщо у період дії воєнного стану закінчився строк дії паспорта громадянина України, який належить студенту.



Чи вливає успішність навчання на соцстипендію



В пенсійному фонді Волинської області розповіли: першу соцстипендію призначають без контролю успішності, її виплачують до першої семестрової сесії. Згодом успішність впливає на виплату соціальної стипендії — її нарахування припиняють, якщо є академічна заборгованість.



В разі якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений строк і підлягає відрахуванню з навчання на підставі державного замовлення — повертати раніше отримані з виплати соцстепендії кошти не потрібно.



Якщо ж студент-стипендіат ліквідував академічну заборгованість, виплата соціальної стипендії знову здійснюється з місяця, що настає за датою ліквідації академічної заборгованості.



