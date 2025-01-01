Волинський театр ляльок: 50 років дива

підготувала понад 200 вистав для дітей та дорослих.



Про це пише



Керівниця літературно-драматургічної частини Леся Касянчук поділилася архівними світлинами із життя театру та розповіла про перші визначні події в його історії.



Перша театральна хода з нагоди відкриття театру, 1976 рік



Як розповіла Леся Касянчук, офіційна церемонія відкриття приміщення театру відбулася ходою акторів із велетенськими ляльками-персонажами з дитячих казок. Під час ходи лунала музика, відігрувалися імпровізовані короткі вистави, розігрувалися лотереї, а їх переможці отримували квиток на першу виставу в реконструйованому театрі.



"Є спогади наших працівників, про те, як на деревах вішали паперових журавликів зі запрошеннями коли відкривали театр. За 100 метрів їздила міліція і збирала тих журавликів, бо міркували, що за оказію таку придумали. От такий жартівливий момент", — додав виконувач обов’язків директора Вадим Хаїнський.







Зі слів Лесі Касянчук, міліцію хтось застеріг наче на папері є тексти антидержавного змісту.



Також одним із ритуалів, розповіла вона, було освячення театру, акторів та глядачів водою. Після цього артисти оголошували клятву вірності ідеалам мистецтва.



Перша вистава, 19 березня 1976 рік



19 березня 1976 року відбулася перша вистава Волинського театру ляльок. Постановку "Військова таємниця" Сергія Мохова показали у селі Лаврів.



"Це був радянський час, мусили відкрити театр такою радянською п’єсою. Таким було тоді життя. Заявити, що ми українці, висловити українську позицію або патріотизм було складно. Тим більше вважалося, що театр для дітей має пропагувати радянські наративи й вкладати у них цю ідеологію", — пояснила працівниця театру.







Проте попри ідеологічний тиск, зі слів Лесі Касянчук, колектив театру знаходив способи показати любов до України.



"Ще до того, як Україна стала незалежною, в театрі заборонялося спілкуватися російською мовою і тим паче грати нею. Заборону на спілкування іноземною мовою працівниками театру ввели у 1989 році", — додала вона.



Три Всеукраїнські фестивалі театрів ляльок України, 1983 рік



Зі слів керівниці літературно-драматургічної частини, історія всеукраїнських фестивалів театрів ляльок бере свій початок у стінах Волинського обласного театру ляльок. Саме він став ініціатором та організатором першого фестивалю, що відбувся у Луцьку з 25 червня по 3 липня 1983 року. Критик Борис Голдовський тоді назвав Луцьк столицею театрів ляльок.



Як зауважила керівниця літературно-драматургійної частини, після незалежності України інші міста підхопили моду організовувати подібні фестивалі.



"Офіційно фестиваль називався республіканським, тому що до нас з'їжджалися представники, високопоставлені особи з різних республік. Але насправді у всіх не офіційних джерелах — а в нас збереглися і запрошення, і конверти до них — його називали всеукраїнським”, — сказала Леся Касянчук.







Вона зазначила, що другий фестиваль відбувся 1986 року, третій — розпочався 23 червня 1989 року, його організувало Міністерство культури разом зі Спілкою театральних діячів. Перед проведенням заходу відбулися зональні огляди, під час яких відібрали найкращі театральні постановки.



"Якщо читати публікації в журналах про перші фестивалі, то дуже критикували режисерів за прояв новаторства чи власного бачення мистецтва. Писали, що театр має лише виховувати дітей", — зазначила працівниця театру.



До сьогодні, зауважила Леся Касянчук, поняття "театр ляльок" просочився радянськими наративами про його виключно дитячу цільову аудиторію, які служителям сцени важко викорінити й переконати у протилежному.





