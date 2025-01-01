«У пошуках Афіни»: у волинському театрі готують неймовірну прем’єру

Наталія Ніколаєва, мама звільненого з полону морпіха Дмитра Селютіна.



Про це пише



Ідея створити виставу виникла після знайомства з Наталією Ніколаєвою спонтанно, розповіла режисерка-постановниця Світлана Органіста.



Нова вистава — це історія про надію для тих, хто чекає рідних з полону



29 місяців Наталія Ніколаєва чекала сина Дмитра з російського полону. За цей час лікувала онкологію, але не втратила віру. Історія лучанки, яка розшукала та вивезла з окупованого Маріуполя спершу собаку Афіну, з якою служив її син, а згодом звільнили й сина-морпіха, лягла в основу театральної постановки обласного драмтеатру.



"Я граю саму себе. Це дуже важко, але я надіюся, що з такою командою та режисером в мене все вийде, — зізнається Наталія Ніколаєва. — Роль собаки Афіни виконує її донька Дейзі. Емоції переповнюють. Досвід актриси, хоча б навіть в такому маленькому проєкті — це дуже круто".



У постановці – розповідь про родину військового морської піхоти. Сина Дмитра, військового медика, експолоненого, грає актор драмтеатру Сергій Єрмакович. Попри 20-річний стаж роботи, для нього це — новий досвід.



"Дуже цікаво грати саме з його мамою. Це реальна людина, син якої пройшов такий важкий шлях, — говорить Сергій Єрмакович. — Важко передавати цю всю історію, всі емоції, не будучи справжнім військовим. Але намагаюся робити це з повагою до військових".



У виставі, крім мами колишнього полоненого, професійних акторів та учасників дитячої театральної студії, грають ще двоє чинних військовослужбовців.



Василь — зі Львівщини. Захищає Україну з березня 2022 року. Після участі в зоні бойових дій служить на Волині. На репетиції, каже, командування відпускає.



"Багато вчити, треба показувати емоції, які вже сковані десь після певного періоду бойових дій. І ти маєш відкрити щось там всередині в себе, показати щось. Важко. Але пробуємо, вчимося", — каже боєць Василь Цюцик.



Оксана — офіцерка Волинського прикордонного загону. За сюжетом — вона медикиня, з якою на Азовсталі перебував до полону Дмитро.



"Кожного дня бачиш, коли приходять мами, оцей біль їхній, коли вони шукають своїх рідних. Це важко, — розповідає військова Оксана Бобік. — Мистецтво, коли я потрапила сюди, — це як якась розрядка. Воно, напевно, не врятує від війни, але зцілює тебе зсередини".





"Мистецтво – це дуже хороші ліки"



Ця вистава про віру, любов та відданість, каже драматургиня театру Дарина Гребенко, яка написала сценарій.



"Це не перша моя робота як драматурга, але точно найскладніша. Оскільки раніше я не мала справу з безпосередніми героями цих подій. Тому рівень достовірності має бути надзвичайно високий, але при цьому сцена має свої закони", — говорить Дарина Гребенко.







Проєкт реалізовують за підтримки Українського культурного фонду. На підготовку вистави, зі слів режисерки — трохи більше як місяць. Репетирують майже щодня.



"Люди, які приходять з війни, отримують величезний негативний вплив на свою психіку та подальше життя. Мистецтво – це дуже хороші ліки не тільки коли ти його споглядаєш, а й навіть тоді, коли ти його твориш", — розповідає Світлана Органіста.







З її слів, нова театральна постановка — це історія про надію для тих, хто чекає рідних з полону.



"Вважаю, що нашу історію мають почути ще більше людей. Вона буде надихати тих, хто досі чекає. Тих, хто зневірився, хто втратив будь-яку надію. Якщо я розшукала собаку, повірте: значить і знайдуться люди", — каже Наталія Ніколаєва.



Як додала Світлана Органіста, прем’єра вистави "У пошуках Афіни" запланована на 5 листопада.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У Волинському драмтеатрі готуються до прем’єри вистави "У пошуках Афіни", яка заснована на реальних подіях. Головна героїня — лучанка, мамаморпіхаПро це пише Суспільне Ідея створити виставу виникла після знайомства з Наталією Ніколаєвою спонтанно, розповіла режисерка-постановниця29 місяців Наталія Ніколаєва чекала сина Дмитра з російського полону. За цей час лікувала онкологію, але не втратила віру. Історія лучанки, яка розшукала та вивезла з окупованого Маріуполя спершу собаку, з якою служив її син, а згодом звільнили й сина-морпіха, лягла в основу театральної постановки обласного драмтеатру."Я граю саму себе. Це дуже важко, але я надіюся, що з такою командою та режисером в мене все вийде, — зізнається Наталія Ніколаєва. — Роль собаки Афіни виконує її донька Дейзі. Емоції переповнюють. Досвід актриси, хоча б навіть в такому маленькому проєкті — це дуже круто".У постановці – розповідь про родину військового морської піхоти. Сина Дмитра, військового медика, експолоненого, грає актор драмтеатру. Попри 20-річний стаж роботи, для нього це — новий досвід."Дуже цікаво грати саме з його мамою. Це реальна людина, син якої пройшов такий важкий шлях, — говорить Сергій Єрмакович. — Важко передавати цю всю історію, всі емоції, не будучи справжнім військовим. Але намагаюся робити це з повагою до військових".У виставі, крім мами колишнього полоненого, професійних акторів та учасників дитячої театральної студії, грають ще двоє чинних військовослужбовців.— зі Львівщини. Захищає Україну з березня 2022 року. Після участі в зоні бойових дій служить на Волині. На репетиції, каже, командування відпускає."Багато вчити, треба показувати емоції, які вже сковані десь після певного періоду бойових дій. І ти маєш відкрити щось там всередині в себе, показати щось. Важко. Але пробуємо, вчимося", — каже боєцьОксана — офіцерка Волинського прикордонного загону. За сюжетом — вона медикиня, з якою на Азовсталі перебував до полону Дмитро."Кожного дня бачиш, коли приходять мами, оцей біль їхній, коли вони шукають своїх рідних. Це важко, — розповідає військова. — Мистецтво, коли я потрапила сюди, — це як якась розрядка. Воно, напевно, не врятує від війни, але зцілює тебе зсередини".Ця вистава про віру, любов та відданість, каже драматургиня театру, яка написала сценарій."Це не перша моя робота як драматурга, але точно найскладніша. Оскільки раніше я не мала справу з безпосередніми героями цих подій. Тому рівень достовірності має бути надзвичайно високий, але при цьому сцена має свої закони", — говорить Дарина Гребенко.Проєкт реалізовують за підтримки Українського культурного фонду. На підготовку вистави, зі слів режисерки — трохи більше як місяць. Репетирують майже щодня."Люди, які приходять з війни, отримують величезний негативний вплив на свою психіку та подальше життя. Мистецтво – це дуже хороші ліки не тільки коли ти його споглядаєш, а й навіть тоді, коли ти його твориш", — розповідає Світлана Органіста.З її слів, нова театральна постановка — це історія про надію для тих, хто чекає рідних з полону."Вважаю, що нашу історію мають почути ще більше людей. Вона буде надихати тих, хто досі чекає. Тих, хто зневірився, хто втратив будь-яку надію. Якщо я розшукала собаку, повірте: значить і знайдуться люди", — каже Наталія Ніколаєва.Як додала Світлана Органіста, прем’єра вистави "У пошуках Афіни" запланована на 5 листопада.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію