АМКУ розслідує ситуацію із абонплатою від «Луцьктепла»

Західне відділення Антимонопольного комітету (АМКУ) почало розслідування через порушення комунальним підприємством "Луцьктепло" законодавства про захист економічної конкуренції.Йдеться про перевірку розмірів плати за абонентське обслуговування, повідомляє Суспільне.Розслідування розпочалося у вересні 2025 року, тоді ж журналісти звернулись за коментарями в АМКУ та комунальне підприємство "Луцьктепло". І в одній, і в іншій структурі відмовились коментувати ситуацію, посилаючись на слідство та попросили написати інформаційні запити.Письмову відповідь від Антимонопольного надійшла 23 вересня, а "Луцьктепло" відповіло, що для підготовки інформації, їм потрібен додатковий час.У Західному відділенні Антимонопольного комітету підтвердили те, що розпочали справу у зв'язку з наявністю у діях ДКП "Луцьктепло" ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.В АМКУ зазначили, що встановлена з 1 жовтня 2023 року плата за абонентське обслуговування для споживачів тепла — завищена, у неї включені "необґрунтовані розміри витрат на забезпечення обмінного фонду лічильників комерційного обліку теплової енергії", передбачених пунктом 2 статті 50, частиною першою статті 13 Закону "України" "Про захист економічної конкуренції" у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг зНа даний час слідство здійснює збір та аналіз доказів у справі, додали в антимонопольному комітеті.Комунальне підприємство "Луцьктепло" відмовилось коментувати питання про те, чи є підстави для їхнього звинувачення Антимонопольним комітетом. Також у підприємстві посилаючись "правовий режим воєнного часу" не надали інформації ні про кількість споживачів, які щомісячно сплачують абонентську плату, ні про суми, які були сплачені за 2 роки.Розмір плати за абонентське обслуговування (з ПДВ), що діє в місті з 1 жовтня 2024 року становить на одного абонента на місяць:• 22, 92 грн — за послугу з постачання теплової енергії (для будинків, обладнаних вузлом комерційного обліку);• 16,97 грн — за послугу з постачання теплової енергії (для будинків, не обладнаних вузлом комерційного обліку);• 17,67 — за послугу з постачання гарячої води.У відповіді на інформаційний запит в "Луцьктеплі" наголосили, що встановлена абонентська плата в місті нижча граничного розміру (42,94), визначеного Кабінетом Міністрів України.На запитання, чи повертатиме підприємство "Луцьктепло" гроші споживачам, у разі того, якщо суд визнає неправомірними нарахування за абонентську плату, комунальники теж не надали відповіді.А ось в Антимонопольному комітеті зазначили, що таке повернення можливе, якщо споживачі, яким заподіяна шкода наслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції, звернуться до суду з заявою про її відшкодування.