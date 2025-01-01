На що витрачатимуть кошти з волинського бюджету у наступному році

проєкт обласного бюджету на 2026 рік.



Про це пише



Яким буде головний фінансовий документ Волині на наступний рік та куди найбільше виділятимуть грошей, розповів голова комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики Волинської обласної ради Орест Маховський.



— Скільки часу тривали бюджетні слухання та з ким обговорювали основні пункти бюджету Волині на наступний рік?



У листопаді в обласній раді упродовж тижня тривали бюджетні слухання. Традиційно щороку у цей період ми зустрічаємося з головними розпорядниками коштів, тобто з департаментами та управліннями обласної військової адміністрації, а також з усіма керівниками закладів та установ відповідних сфер: освіти, охорони здоров'я, соціального захисту. І, відповідно, обговорюємо ті показники, які вони подали у бюджетних запитах на обласний бюджет 2026 року.



За результатами бюджетних слухань також відбулося засідання бюджетної комісії, під час якого узагальнили й схвалили рекомендації за окремими пропозиціями, які звучали під час слухань від депутатів, керівників закладів, управлінь.



По суті переважна більшість цих рекомендацій стосується підтримки закладів соціальної сфери, культури, а деякі пропозиції, зокрема, щодо реалізації інвестиційних проєктів, рекомендували включити в показники обласного бюджету.



— Яким буде бюджет Волині наступного року, чи є дефіцит?



Обласний бюджет на 2026 рік буде бездотаційним, а приріст очікується насамперед за рахунок сплати ПДФО. Ми орієнтуємося на проєкт державного бюджету на наступний рік, а там передбачене зростання як мінімальної заробітної плати, так і тарифної сітки.



Загалом обласний бюджет вимальовується за доходами й видатками — орієнтовно 2 мільярди гривень. Це майже на 10% більше, ніж у нинішньому 2025 році. Хоча кінцеву цифру матимемо тоді, коли нам будуть відомі показники щодо двох великих державних трансфертів.



Це, зокрема, освітня субвенція, яка на сьогодні ще не є розподіленою, а також додаткова дотація на галузі освіти та охорони здоров'я. Ми розраховуємо, що цього тижня Верховна Рада розгляне в другому читанні бюджет і прийме його. І ми тоді на основі уже показників державного бюджету дорахуємо вище названі трансферти й сума буде дещо вищою.



При цьому, як у минулі роки, наступного року не плануємо бюджет з дефіцитом. Ми завжди на етапі формування обласного бюджету збалансовуємо доходи й видатки, щоб не допустити не закриття чи невиконання якихось статей, щоб усі захищені статті: це і зарплата, і нарахування, і стипендії, і продукти в закладах освіти та охорони здоров'я, мали джерело фінансування.



І обов'язково окремим рядком в рекомендаціях прописали — здійснювати постійну підтримку Сил безпеки та оборони України шляхом виділення цільових субвенцій державного бюджету згідно з відповідними регіональними програмами.



В нас є таких три програми, і з вільних лишків за результатами 2025 бюджетного року, а також перевиконання щомісячного, яке ми очікуємо, будемо скеровувати видатки й на ці пріоритетні цілі.



— Чи планується перевиконання бюджету і наскільки?



Важко сказати, тому що закладений певний ріст надходжень з податку з доходів фізичних осіб. Якщо брати поточний 2025 рік, то в умовах воєнного стану є можливість за результатами кожного бюджетного місяця перевиконання скеровувати на нагальні потреби.



До прикладу, цього року перевиконання щомісячне коливалося від 7 до 30 млн грн залежно від місяця і сплат підприємствами області до бюджету податку з доходів фізичних осіб, що є основним бюджетоформуючим джерелом обласного бюджету.



— Які найбільші першочергові потреби чи галузі, куди наступного року з обласного бюджету будуть спрямовуватись кошти?



Майже половина обласного бюджету скеровується на галузь освіти й науки. Станом на сьогодні — це близько 900 млн грн на цю галузь, але підкреслюю, що сюди не враховані освітня субвенція і додаткова дотація.



Тобто, це буде за 1 млрд грн. Це пояснюється тим, що обласна мережа закладів нараховує 37 закладів та установ цієї галузі, відповідно — це найбільша галузь й об'єктивно сума є найвищою.



Якщо порівнювати з іншими областями, Волинська область в цьому плані має чи не найвищий показник процентного співвідношення видатків саме на галузь освіти й науки.



Окрім цього, три великі галузі наступних — це охорона здоров'я, соціальний захист та культура. На кожну з галузей ще майже по 200 млн грн.



Щодо охорони здоров'я, тут в основному ми скеровуємо кошти на енергоносії лікарень, а також капітальні інвестиції, які щорічно здійснюються у наші заклади охорони здоров'я. По соціальному захисту — це фінансування мережі геріатричних та психоневрологічних закладів, а також інших закладів цієї сфери.



По культурі — це наші музеї, театри, філармонії, інші заклади культури. Тобто, в проєкті бюджету 2026 року на всі ці заклади з урахуванням підвищень мінімальної заробітної плати й тарифних сіток передбачені видатки на повноцінне існування або функціонування впродовж 12 місяців.



— Як на Сили оборони будуть виділятися кошти наступного року з обласного бюджету?



На Сили оборони ми виділяємо кошти з вільних лишків та щомісячного перевиконання. Тобто, в міру надходження звернень від військових частин та інших структурних підрозділів Сил оборони та безпеки, передусім волинських, ми скеровуємо відповідну допомогу у вигляді державного трансферту з державного бюджету.



Тому це буде вже впродовж виконання бюджету у 2026 році й у міру звернень від військових. Наперед ми суми не ставимо, хоча передбачаємо чітку фіксовану суму на ветеранську політику. Зараз це 42 млн грн в бюджеті, але впродовж року вона буде збільшуватися.



Окрім цього, також передбачається резервний фонд, з якого теж в певних випадках можна буде здійснювати підтримку, в тому числі й Сил оборони та безпеки.



— Як буде ухвалюватися бюджет і коли, за Вашими прогнозами, Волинь буде з бюджетом-2026?



Найперше ми очікуємо прийняття державного бюджету цього сесійного тижня з 2 по 5 грудня. Тоді ми врахуємо показники, передбачені у ньому, і вже будемо спільно з Департаментом фінансів формувати остаточний проєкт обласного бюджету.



Якщо розгляду та ухвалення упродовж цього тижня не відбудеться, ми все одно орієнтовно 20 грудня будемо виносити, як і минулого року, проєкт бюджету на сесію Волинської обласної ради з подальшим підписанням рішення та наказу головою військової адміністрації. Оскільки в умовах воєнного стану Постановою 252 передбачено, що розробку та затвердження бюджету області здійснює військова адміністрація.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. На Волині завершилися бюджетні слухання, під час яких обласні депутати обговорили та узгодилина 2026 рік.Про це пише Суспільне Яким буде головний фінансовий документ Волині на наступний рік та куди найбільше виділятимуть грошей, розповів голова комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики Волинської обласної радиУ листопаді в обласній раді упродовж тижня тривали бюджетні слухання. Традиційно щороку у цей період ми зустрічаємося з головними розпорядниками коштів, тобто з департаментами та управліннями обласної військової адміністрації, а також з усіма керівниками закладів та установ відповідних сфер: освіти, охорони здоров'я, соціального захисту. І, відповідно, обговорюємо ті показники, які вони подали у бюджетних запитах на обласний бюджет 2026 року.За результатами бюджетних слухань також відбулося засідання бюджетної комісії, під час якого узагальнили й схвалили рекомендації за окремими пропозиціями, які звучали під час слухань від депутатів, керівників закладів, управлінь.По суті переважна більшість цих рекомендацій стосується підтримки закладів соціальної сфери, культури, а деякі пропозиції, зокрема, щодо реалізації інвестиційних проєктів, рекомендували включити в показники обласного бюджету.Обласний бюджет на 2026 рік буде бездотаційним, а приріст очікується насамперед за рахунок сплати ПДФО. Ми орієнтуємося на проєкт державного бюджету на наступний рік, а там передбачене зростання як мінімальної заробітної плати, так і тарифної сітки.Загалом обласний бюджет вимальовується за доходами й видатками — орієнтовно 2 мільярди гривень. Це майже на 10% більше, ніж у нинішньому 2025 році. Хоча кінцеву цифру матимемо тоді, коли нам будуть відомі показники щодо двох великих державних трансфертів.Це, зокрема, освітня субвенція, яка на сьогодні ще не є розподіленою, а також додаткова дотація на галузі освіти та охорони здоров'я. Ми розраховуємо, що цього тижня Верховна Рада розгляне в другому читанні бюджет і прийме його. І ми тоді на основі уже показників державного бюджету дорахуємо вище названі трансферти й сума буде дещо вищою.При цьому, як у минулі роки, наступного року не плануємо бюджет з дефіцитом. Ми завжди на етапі формування обласного бюджету збалансовуємо доходи й видатки, щоб не допустити не закриття чи невиконання якихось статей, щоб усі захищені статті: це і зарплата, і нарахування, і стипендії, і продукти в закладах освіти та охорони здоров'я, мали джерело фінансування.І обов'язково окремим рядком в рекомендаціях прописали — здійснювати постійну підтримку Сил безпеки та оборони України шляхом виділення цільових субвенцій державного бюджету згідно з відповідними регіональними програмами.В нас є таких три програми, і з вільних лишків за результатами 2025 бюджетного року, а також перевиконання щомісячного, яке ми очікуємо, будемо скеровувати видатки й на ці пріоритетні цілі.Важко сказати, тому що закладений певний ріст надходжень з податку з доходів фізичних осіб. Якщо брати поточний 2025 рік, то в умовах воєнного стану є можливість за результатами кожного бюджетного місяця перевиконання скеровувати на нагальні потреби.До прикладу, цього року перевиконання щомісячне коливалося від 7 до 30 млн грн залежно від місяця і сплат підприємствами області до бюджету податку з доходів фізичних осіб, що є основним бюджетоформуючим джерелом обласного бюджету.Майже половина обласного бюджету скеровується на галузь освіти й науки. Станом на сьогодні — це близько 900 млн грн на цю галузь, але підкреслюю, що сюди не враховані освітня субвенція і додаткова дотація.Тобто, це буде за 1 млрд грн. Це пояснюється тим, що обласна мережа закладів нараховує 37 закладів та установ цієї галузі, відповідно — це найбільша галузь й об'єктивно сума є найвищою.Якщо порівнювати з іншими областями, Волинська область в цьому плані має чи не найвищий показник процентного співвідношення видатків саме на галузь освіти й науки.Окрім цього, три великі галузі наступних — це охорона здоров'я, соціальний захист та культура. На кожну з галузей ще майже по 200 млн грн.Щодо охорони здоров'я, тут в основному ми скеровуємо кошти на енергоносії лікарень, а також капітальні інвестиції, які щорічно здійснюються у наші заклади охорони здоров'я. По соціальному захисту — це фінансування мережі геріатричних та психоневрологічних закладів, а також інших закладів цієї сфери.По культурі — це наші музеї, театри, філармонії, інші заклади культури. Тобто, в проєкті бюджету 2026 року на всі ці заклади з урахуванням підвищень мінімальної заробітної плати й тарифних сіток передбачені видатки на повноцінне існування або функціонування впродовж 12 місяців.На Сили оборони ми виділяємо кошти з вільних лишків та щомісячного перевиконання. Тобто, в міру надходження звернень від військових частин та інших структурних підрозділів Сил оборони та безпеки, передусім волинських, ми скеровуємо відповідну допомогу у вигляді державного трансферту з державного бюджету.Тому це буде вже впродовж виконання бюджету у 2026 році й у міру звернень від військових. Наперед ми суми не ставимо, хоча передбачаємо чітку фіксовану суму на ветеранську політику. Зараз це 42 млн грн в бюджеті, але впродовж року вона буде збільшуватися.Окрім цього, також передбачається резервний фонд, з якого теж в певних випадках можна буде здійснювати підтримку, в тому числі й Сил оборони та безпеки.Найперше ми очікуємо прийняття державного бюджету цього сесійного тижня з 2 по 5 грудня. Тоді ми врахуємо показники, передбачені у ньому, і вже будемо спільно з Департаментом фінансів формувати остаточний проєкт обласного бюджету.Якщо розгляду та ухвалення упродовж цього тижня не відбудеться, ми все одно орієнтовно 20 грудня будемо виносити, як і минулого року, проєкт бюджету на сесію Волинської обласної ради з подальшим підписанням рішення та наказу головою військової адміністрації. Оскільки в умовах воєнного стану Постановою 252 передбачено, що розробку та затвердження бюджету області здійснює військова адміністрація.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію