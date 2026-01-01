Навколо Світязю провели обробку від кліщів: поради

кліщів та інших комах. Роботи замовив Шацький національний природний парк. Загалом обробили орієнтовно 4 гектари території.



Про це пише



Як розповів дезінфектор Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олег Пилипчук, для обробки використовували генератор гарячого туману.



З його слів, розпилення проводять у безвітряну погоду — вранці о 5 годині або пізно ввечері, коли на території немає людей. Тоді повітряно-газова суміш — акарицид, рівномірно паром лягає на оброблені ділянки.



"Як тільки якась комаха чи кліщ виліз на траву, він гине від хімії. Так само і комарі: вони стають неактивні, а згодом гинуть", — говорить дезінфектор.







Водночас, за словами фахівця, доза хімікатів не є небезпечною для людей, однак після обробки варто утриматися від прогулянок у цих місцях кілька годин.



Акарицидну обробку у Шацькому національному парку почали проводити торік. Цьогоріч обрали найбільш відвідувані туристами локації, розповів начальник відділу рекреації Тарас Юркевич.



"Вибирали території таким чином, де в літній сезон зосереджується найбільша кількість туристів. Це центральний пляж озера Світязь, наметове містечко "Незабудка" та берег затоки Лука", — каже Тарас Юркевич.



За словами сімейного лікаря Шацької лікарні Сергія Федеки, щонайменше один пацієнт на тиждень звертається до медиків через укуси кліщів, і найчастіше це діти.



"Обробка громадських місць — це перший етап захисту. Другий — індивідуальні засоби: спреї та креми, які наносяться на шкіру. Вони безпечні, але після використання їх рекомендують змити водою", — зазначає лікар.



Як додав дезінфектор Олег Пилипчук, за сприятливих погодних умов дія отрутохімікатів триває близько місяця — саме в період найбільшої активності кліщів.



Де і коли можна натрапити на кліща



Кліщі живуть у високій траві та кущах, повзають у трав’яному покриві в лісистій місцевості або у дворах — наприклад, навколо стін. Попри міфи, кліщі не стрибають з високих дерев — вони взагалі не вміють стрибати й перебувають на рівні до колін людини, приблизно 20-60 см.



На відміну від комарів, кліщі можуть бути активними в будь-який час доби.



Як вберегтися від укусів кліщів



• обирати закритий одяг світлого кольору, на якому легше помітити кліща;

• заправляти штани в шкарпетки (високе взуття), а сорочку – у штани;

• використовувати репеленти, призначені для захисту від кліщів;

• уникати високої трави та густих чагарників;

• під час відпочинку на природі використовувати підстилки, не сідати на землю;

• кожні 1–2 години проводити само- та взаємоогляд одягу і відкритих ділянок тіла;

• після повернення додому у той же день ретельно оглядати тіло, одяг та речі.



Що робити, якщо кліщ присмоктався до тіла



• якнайшвидше видалити кліща у медичному закладі або самостійно за допомогою пінцета чи спеціального пристрою;

• видаляти кліща обережно, обертальними рухами, не роздавлюючи його;

• після видалення місце укусу обробити антисептиком;

• протягом кількох тижнів спостерігати за станом здоров’я.



Якщо після укусу з’явилися такі симптоми, як підвищення температури, головний біль, слабкість, почервоніння шкіри або кільцеподібна пляма навколо місця укусу, у ЦКПХ радять негайно звернутися до сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста.



Куди нести знятого кліща



Видаленого кліща можна принести на дослідження щодо наявності борелій у обласий Центр контролю та профілактик хвороб за адресою: пр. Волі, 55. Телефон: 0332-75-77-80.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. На пляжах озера Світязь провели сезонну акарицидну обробку від. Роботи замовив Шацький національний природний парк. Загалом обробили орієнтовно 4 гектари території.Про це пише Суспільне Як розповів дезінфектор Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, для обробки використовували генератор гарячого туману.З його слів, розпилення проводять у безвітряну погоду — вранці о 5 годині або пізно ввечері, коли на території немає людей. Тоді повітряно-газова суміш — акарицид, рівномірно паром лягає на оброблені ділянки."Як тільки якась комаха чи кліщ виліз на траву, він гине від хімії. Так само і комарі: вони стають неактивні, а згодом гинуть", — говорить дезінфектор.Водночас, за словами фахівця, доза хімікатів не є небезпечною для людей, однак після обробки варто утриматися від прогулянок у цих місцях кілька годин.Акарицидну обробку у Шацькому національному парку почали проводити торік. Цьогоріч обрали найбільш відвідувані туристами локації, розповів начальник відділу рекреації"Вибирали території таким чином, де в літній сезон зосереджується найбільша кількість туристів. Це центральний пляж озера Світязь, наметове містечко "Незабудка" та берег затоки Лука", — каже Тарас Юркевич.За словами сімейного лікаря Шацької лікарні Сергія Федеки, щонайменше один пацієнт на тиждень звертається до медиків через укуси кліщів, і найчастіше це діти."Обробка громадських місць — це перший етап захисту. Другий — індивідуальні засоби: спреї та креми, які наносяться на шкіру. Вони безпечні, але після використання їх рекомендують змити водою", — зазначає лікар.Як додав дезінфектор Олег Пилипчук, за сприятливих погодних умов дія отрутохімікатів триває близько місяця — саме в період найбільшої активності кліщів.Кліщі живуть у високій траві та кущах, повзають у трав’яному покриві в лісистій місцевості або у дворах — наприклад, навколо стін. Попри міфи, кліщі не стрибають з високих дерев — вони взагалі не вміють стрибати й перебувають на рівні до колін людини, приблизно 20-60 см.На відміну від комарів, кліщі можуть бути активними в будь-який час доби.• обирати закритий одяг світлого кольору, на якому легше помітити кліща;• заправляти штани в шкарпетки (високе взуття), а сорочку – у штани;• використовувати репеленти, призначені для захисту від кліщів;• уникати високої трави та густих чагарників;• під час відпочинку на природі використовувати підстилки, не сідати на землю;• кожні 1–2 години проводити само- та взаємоогляд одягу і відкритих ділянок тіла;• після повернення додому у той же день ретельно оглядати тіло, одяг та речі.• якнайшвидше видалити кліща у медичному закладі або самостійно за допомогою пінцета чи спеціального пристрою;• видаляти кліща обережно, обертальними рухами, не роздавлюючи його;• після видалення місце укусу обробити антисептиком;• протягом кількох тижнів спостерігати за станом здоров’я.Якщо після укусу з’явилися такі симптоми, як підвищення температури, головний біль, слабкість, почервоніння шкіри або кільцеподібна пляма навколо місця укусу, у ЦКПХ радять негайно звернутися до сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста.Видаленого кліща можна принести на дослідження щодо наявності борелій у обласий Центр контролю та профілактик хвороб за адресою: пр. Волі, 55. Телефон: 0332-75-77-80.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію