Як на Волині переобладнати авто для ветерана: інструкція

ветеранів і ветеранок під власні потреби. Йдеться про встановлення ручного керування та отримання від держави компенсації.



Про це розповіла начальниця обласного управління з питань ветеранської політики Віта Прокопчук, пише



Як отримати компенсацію за переобладнання авто



За її словами, держава відшкодовує за переобладнане авто до 70 тисяч гривень людям із інвалідністю внаслідок війни та ампутаціями, які мають власний транспорт.







Після переобладнання авто необхідно звернутися до одного з органів сертифікації, уповноважених Мінінфраструктури України та отримати сертифікат відповідності на переобладнаний транспортний засіб. Далі потрібно перереєструвати авто у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ, сказала речниця сервісних центрів МВС у Волинській області Юлія Матящук.



З собою необхідно мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, сертифікат відповідності. Після перевірки документів, адміністратор видає нове свідоцтво про реєстрацію із позначкою про переобладнання.







Станом на середину травня, за словами посадовиці Віти Прокопчук, заяв з проханням відшкодувати гроші за переобладнання автомобілів, до структурних підрозділів з питань ветеранської політики не надходило.



Де на Волині можна переобладнати авто



Лучанин Валентин Шабунін — засновник першої на Волині автомайстерні, де працюють люди з інвалідністю. Звичайні транспортні засоби для людей з нівалідністю вони переобладнують на ручне керування, каже Валентин Шабунін.



"Людина має пройти реабілітацію, морально бути готовою, що вона буде їхати, не маючи ніг чи перебитий хребет. Їй треба переключитися. Я сам пережив і знаю, що це не дуже легко. До нас дзвонять, радяться. То ми радимо купувати автомат, бо це простіше, а на механіку", — розповідає Валентин Шабунін.







Наразі Валентин Шабунін завершив переробляти машину для ветерана Віталія Іваненка. Він родом з Володимира, отримав поранення на передовій, згодом довелося ампутувати ногу.







Ветеран війни розповідає, що ремонтує автівку за власні гроші, державною програмою з переобладнання автівок не користувався. З його слів програму запустили, але алгоритму дії ще не має.



"Люди дуже добру справу роблять. Це таким хлопцям, як ми, це — засіб пересування. Ти не залежиш ні від кого. Людина не може завжди винаймати таксі чи когось з родичів. Дуже потрібно звикати, тому що газ-тормоз ручне йде. Але, з часом звикнемо", — говорить Віталій Іваненко.



Від початку повномасштабного вторгнення, каже Валентин Шабунін, в майстерні переобладнали три десятки автівок на ручне керування.





