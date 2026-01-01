Дизайн, який відчувається: представники BROSKO відвідали Salone del Mobile у Мілані
Сьогодні, 09:30
Дизайн сьогодні — це вже не про меблі. Це про те, як людина хоче себе відчувати вдома.
У Мілані цього року відбулася одна з наймасштабніших галузевих подій у світі дизайну — Salone del Mobile, яка зібрала понад 300 тисяч відвідувачів, 22 павільйони та тисячі брендів.
Серед відвідувачів виставки були й представники компанії BROSKO, які поділилися своїми враженнями.
«Відчуття, ніби ти не на меблевій виставці, а десь всередині майбутнього», — діляться спеціалісти компанії.
Salone del Mobile давно перестав бути просто виставкою меблів. Сюди приїжджають подивитися, як виглядатиме наше життя далі.
І головний сигнал цього року — втома від холодних, стерильних інтер’єрів. Від кухонь, схожих на лабораторії. Від простору, який виглядає ідеально, але не викликає емоцій.
Мілан 2026 показав інший напрям — тепліший, м’якший, більш людяний.
Однією з ключових змін стали форми. «Прямих звичайних кухонь майже не було. Усе скруглене, м’яке, живе», — розповідає Софія, спеціаліст реалізації меблевих проєктів BROSKO.
Заокруглені острови, плавні лінії, скруглені фасади — кухні все більше нагадують living room, а не технічну зону.
Rounded forms та curved kitchens стали одним із головних трендів EuroCucina 2026, про що також повідомляли профільні дизайн-медіа та організатори виставки. Світ, здається, втомився від гострих кутів і прагне простору, який заспокоює.
Ще один помітний тренд — сміливіші кольори та нова робота з поверхнями.
«Кольори, які в нас люди ще бояться використовувати, там уже всюди», — зазначає Анастасія, спеціаліст реалізації меблевих проєктів BROSKO. Світ більше не прагне стерильності — він прагне характеру.
Повертається і глянець, але в новій інтерпретації — глибокий, архітектурний, схожий на відблиск світла на камені.
Профільні видання Wallpaper та Elle Decor називають lacquer surfaces одним із ключових трендів Milan Design Week 2026.
Найбільша зміна — не у вигляді кухні, а в її ролі.
Сучасна кухня більше не окрема кімната. Вона інтегрується в простір дому, розчиняється в ньому, іноді стає майже непомітною.
«Люди хочуть відійти від кухні або заховати її», — каже Анастасія.
Цей підхід повністю відповідає концепції invisible kitchen, яка стала однією з ключових тем EuroCucina 2026.
У Мілані було багато каменю — текстурного, живого, архітектурного. Він більше не декоративний елемент, а частина конструкції простору.
Також активно використовувалася нержавіюча сталь, але вже не холодна, а тепла й «ювелірна» за відчуттям.
Комбінації каменю, дерева, світла та металу формують нову філософію інтер’єру — простір має бути не технічним, а емоційним.
«Мілан цього року був дуже про відчуття. Хотілося торкатися матеріалів, дивитися на світло, текстури, форми», — розповідає Інна, спеціаліст бренду та атмосфери BROSKO.
Ще один помітний тренд — повернення функціональності.
У виставкових експозиціях було багато рішень для зберігання продуктів, окремих зон для побутових речей, організації простору.
Міф про те, що «дорога кухня — це лише шухляди», поступово зникає. Кухня знову стає живою і продуманою до деталей.
Сортування сміття в Європі давно стало частиною повсякденного життя, і це безпосередньо впливає на дизайн кухонь.
Саме тому BROSKO при замовленні кухні дарує сортер для сміття.
Адже кухня сьогодні — це не лише про дизайн, а й про культуру життя.
Враження учасників виходять за межі меблів. «Мене вразили масштаби. І ще — концентрація дуже гарних і стильних людей», — ділиться Лілія, координатор постачання та доставки компанії BROSKO.
Salone del Mobile сьогодні — це простір, де дизайн поєднується з модою, архітектурою та мистецтвом життя.
Мілан 2026 показав просту, але важливу річ: світ більше не шукає ідеальних інтер’єрів.
Він шукає: тепло, м’якість, текстури, колір, тишу і життя.
І, можливо, вперше за довгий час кухня перестала бути просто кухнею.
Вона стала частиною людини.
Спеціалісти BROSKO чекають вас за адресами:
м. Луцьк, Привокзальний майдан, 1
м. Луцьк, вул. Єршова, 11
м. Володимир, вул. 14 Князівської бригади, 8А
Тел 095-457-19-18
instagram@mebli_brosko
https://www.brosko.org.ua/
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У Мілані цього року відбулася одна з наймасштабніших галузевих подій у світі дизайну — Salone del Mobile, яка зібрала понад 300 тисяч відвідувачів, 22 павільйони та тисячі брендів.
Серед відвідувачів виставки були й представники компанії BROSKO, які поділилися своїми враженнями.
«Відчуття, ніби ти не на меблевій виставці, а десь всередині майбутнього», — діляться спеціалісти компанії.
Від холодних інтер’єрів до простору, який «відчувається»
Salone del Mobile давно перестав бути просто виставкою меблів. Сюди приїжджають подивитися, як виглядатиме наше життя далі.
І головний сигнал цього року — втома від холодних, стерильних інтер’єрів. Від кухонь, схожих на лабораторії. Від простору, який виглядає ідеально, але не викликає емоцій.
Мілан 2026 показав інший напрям — тепліший, м’якший, більш людяний.
М’які форми та нова естетика кухні
Однією з ключових змін стали форми. «Прямих звичайних кухонь майже не було. Усе скруглене, м’яке, живе», — розповідає Софія, спеціаліст реалізації меблевих проєктів BROSKO.
Заокруглені острови, плавні лінії, скруглені фасади — кухні все більше нагадують living room, а не технічну зону.
Rounded forms та curved kitchens стали одним із головних трендів EuroCucina 2026, про що також повідомляли профільні дизайн-медіа та організатори виставки. Світ, здається, втомився від гострих кутів і прагне простору, який заспокоює.
Колір, характер і повернення глянцю
Ще один помітний тренд — сміливіші кольори та нова робота з поверхнями.
«Кольори, які в нас люди ще бояться використовувати, там уже всюди», — зазначає Анастасія, спеціаліст реалізації меблевих проєктів BROSKO. Світ більше не прагне стерильності — він прагне характеру.
Повертається і глянець, але в новій інтерпретації — глибокий, архітектурний, схожий на відблиск світла на камені.
Профільні видання Wallpaper та Elle Decor називають lacquer surfaces одним із ключових трендів Milan Design Week 2026.
Кухня, яка зникає в інтер’єрі
Найбільша зміна — не у вигляді кухні, а в її ролі.
Сучасна кухня більше не окрема кімната. Вона інтегрується в простір дому, розчиняється в ньому, іноді стає майже непомітною.
«Люди хочуть відійти від кухні або заховати її», — каже Анастасія.
Цей підхід повністю відповідає концепції invisible kitchen, яка стала однією з ключових тем EuroCucina 2026.
Матеріали, які хочеться відчувати
У Мілані було багато каменю — текстурного, живого, архітектурного. Він більше не декоративний елемент, а частина конструкції простору.
Також активно використовувалася нержавіюча сталь, але вже не холодна, а тепла й «ювелірна» за відчуттям.
Комбінації каменю, дерева, світла та металу формують нову філософію інтер’єру — простір має бути не технічним, а емоційним.
«Мілан цього року був дуже про відчуття. Хотілося торкатися матеріалів, дивитися на світло, текстури, форми», — розповідає Інна, спеціаліст бренду та атмосфери BROSKO.
Кухня як частина життя, а не технічна зона
Ще один помітний тренд — повернення функціональності.
У виставкових експозиціях було багато рішень для зберігання продуктів, окремих зон для побутових речей, організації простору.
Міф про те, що «дорога кухня — це лише шухляди», поступово зникає. Кухня знову стає живою і продуманою до деталей.
Екологія як нова норма
Сортування сміття в Європі давно стало частиною повсякденного життя, і це безпосередньо впливає на дизайн кухонь.
Саме тому BROSKO при замовленні кухні дарує сортер для сміття.
Адже кухня сьогодні — це не лише про дизайн, а й про культуру життя.
Мілан як перетин дизайну, моди і способу життя
Враження учасників виходять за межі меблів. «Мене вразили масштаби. І ще — концентрація дуже гарних і стильних людей», — ділиться Лілія, координатор постачання та доставки компанії BROSKO.
Salone del Mobile сьогодні — це простір, де дизайн поєднується з модою, архітектурою та мистецтвом життя.
Дизайн, який починається з відчуттів
Мілан 2026 показав просту, але важливу річ: світ більше не шукає ідеальних інтер’єрів.
Він шукає: тепло, м’якість, текстури, колір, тишу і життя.
І, можливо, вперше за довгий час кухня перестала бути просто кухнею.
Вона стала частиною людини.
Спеціалісти BROSKO чекають вас за адресами:
м. Луцьк, Привокзальний майдан, 1
м. Луцьк, вул. Єршова, 11
м. Володимир, вул. 14 Князівської бригади, 8А
Тел 095-457-19-18
instagram@mebli_brosko
https://www.brosko.org.ua/
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