Дизайн, який відчувається: представники BROSKO відвідали Salone del Mobile у Мілані

Від холодних інтер’єрів до простору, який «відчувається»

М’які форми та нова естетика кухні

Колір, характер і повернення глянцю

Кухня, яка зникає в інтер’єрі

Матеріали, які хочеться відчувати

Кухня як частина життя, а не технічна зона

Екологія як нова норма

Мілан як перетин дизайну, моди і способу життя

Дизайн, який починається з відчуттів

Дизайн сьогодні — це вже не про меблі. Це про те, як людина хоче себе відчувати вдома.У Мілані цього року відбулася одна з наймасштабніших галузевих подій у світі дизайну —, яка зібрала понад 300 тисяч відвідувачів, 22 павільйони та тисячі брендів.Серед відвідувачів виставки були й представники компанії, які поділилися своїми враженнями.«Відчуття, ніби ти не на меблевій виставці, а десь всередині майбутнього», — діляться спеціалісти компанії.Salone del Mobile давно перестав бути просто виставкою меблів. Сюди приїжджають подивитися, як виглядатиме наше життя далі.І головний сигнал цього року — втома від холодних, стерильних інтер’єрів. Від кухонь, схожих на лабораторії. Від простору, який виглядає ідеально, але не викликає емоцій.Мілан 2026 показав інший напрям — тепліший, м’якший, більш людяний.Однією з ключових змін стали форми. «Прямих звичайних кухонь майже не було. Усе скруглене, м’яке, живе», — розповідає, спеціаліст реалізації меблевих проєктів BROSKO.Заокруглені острови, плавні лінії, скруглені фасади — кухні все більше нагадують living room, а не технічну зону.Rounded forms та curved kitchens стали одним із головних трендів EuroCucina 2026, про що також повідомляли профільні дизайн-медіа та організатори виставки. Світ, здається, втомився від гострих кутів і прагне простору, який заспокоює.Ще один помітний тренд — сміливіші кольори та нова робота з поверхнями.«Кольори, які в нас люди ще бояться використовувати, там уже всюди», — зазначає, спеціаліст реалізації меблевих проєктів BROSKO. Світ більше не прагне стерильності — він прагне характеру.Повертається і глянець, але в новій інтерпретації — глибокий, архітектурний, схожий на відблиск світла на камені.Профільні видання Wallpaper та Elle Decor називають lacquer surfaces одним із ключових трендів Milan Design Week 2026.Найбільша зміна — не у вигляді кухні, а в її ролі.Сучасна кухня більше не окрема кімната. Вона інтегрується в простір дому, розчиняється в ньому, іноді стає майже непомітною.«Люди хочуть відійти від кухні або заховати її», — кажеЦей підхід повністю відповідає концепції invisible kitchen, яка стала однією з ключових тем EuroCucina 2026.У Мілані було багато каменю — текстурного, живого, архітектурного. Він більше не декоративний елемент, а частина конструкції простору.Також активно використовувалася нержавіюча сталь, але вже не холодна, а тепла й «ювелірна» за відчуттям.Комбінації каменю, дерева, світла та металу формують нову філософію інтер’єру — простір має бути не технічним, а емоційним.«Мілан цього року був дуже про відчуття. Хотілося торкатися матеріалів, дивитися на світло, текстури, форми», — розповідає, спеціаліст бренду та атмосфери BROSKO.Ще один помітний тренд — повернення функціональності.У виставкових експозиціях було багато рішень для зберігання продуктів, окремих зон для побутових речей, організації простору.Міф про те, що «дорога кухня — це лише шухляди», поступово зникає. Кухня знову стає живою і продуманою до деталей.Сортування сміття в Європі давно стало частиною повсякденного життя, і це безпосередньо впливає на дизайн кухонь.Саме тому BROSKO при замовленні кухні дарує сортер для сміття.Адже кухня сьогодні — це не лише про дизайн, а й про культуру життя.Враження учасників виходять за межі меблів. «Мене вразили масштаби. І ще — концентрація дуже гарних і стильних людей», — ділиться, координатор постачання та доставки компанії BROSKO.Salone del Mobile сьогодні — це простір, де дизайн поєднується з модою, архітектурою та мистецтвом життя.Мілан 2026 показав просту, але важливу річ: світ більше не шукає ідеальних інтер’єрів.Він шукає: тепло, м’якість, текстури, колір, тишу і життя.І, можливо, вперше за довгий час кухня перестала бути просто кухнею.Вона стала частиною людини.