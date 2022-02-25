Рада Європи призупинила членство Росії





Про це повідомив народний депутат України Володимир Арʼєв, пише



Процедура призупинення членства запускається в разі грубого порушення принципів верховенства права.



Ініціаторами запуску процедури стали Україна та Польща.



"Комітет міністрів Ради Європи, в якому головує Італія, ухвалив рішення виключити Російську Федерацію зі свого складу", – заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, пише Reuters.



Рада Європи – організація 47 держав-членів. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.

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