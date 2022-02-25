Рада Європи призупинила членство Росії
Сьогодні, 18:20
Рада Європи призупинила членство Росії в цій організації. Рішення ухвалено у відповідь на повномасштабну війну, яку Росія почала проти України 24 лютого.
Про це повідомив народний депутат України Володимир Арʼєв, пише lb.ua.
Процедура призупинення членства запускається в разі грубого порушення принципів верховенства права.
Ініціаторами запуску процедури стали Україна та Польща.
"Комітет міністрів Ради Європи, в якому головує Італія, ухвалив рішення виключити Російську Федерацію зі свого складу", – заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, пише Reuters.
Рада Європи – організація 47 держав-членів. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.
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Про це повідомив народний депутат України Володимир Арʼєв, пише lb.ua.
Процедура призупинення членства запускається в разі грубого порушення принципів верховенства права.
Ініціаторами запуску процедури стали Україна та Польща.
"Комітет міністрів Ради Європи, в якому головує Італія, ухвалив рішення виключити Російську Федерацію зі свого складу", – заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, пише Reuters.
Рада Європи – організація 47 держав-членів. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.
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