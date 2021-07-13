Собор у Луцьку стане бомбосховищем





Про це інформують на сторінці ПЦУ у



Так із благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла в разі потреби, коли звучатиме тривожна сирена, люди можуть ховатися в нижньому храмі кафедрального собору Святої Трійці. Також бомбосховище діятиме в будівлі, що навколо собору, за адресою просп. Волі, 2 (1-й вхід з вул. Паркової, де діє благодійна їдальня, 2-й – вище, навпроти брами гаражів облради).



Владика доручає настоятелям храмів єпархії, які придатні бути укриттям, терміново провести всі необхідні роботи для такого функціонування.



Протоієрей Микола Качмар повідомив, що нижній храм Свято-Троїцького собору м. Берестечко обладнаний як сховище для людей.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із ескалацією російської агресії, загрозою ударів із повітря, храми будуть укриттям для людей.Про це інформують на сторінці ПЦУ у Facebook Так із благословіння митрополита Луцького і Волинськогов разі потреби, коли звучатиме тривожна сирена, люди можуть ховатися в нижньому храмі кафедрального собору Святої Трійці. Також бомбосховище діятиме в будівлі, що навколо собору, за адресою просп. Волі, 2 (1-й вхід з вул. Паркової, де діє благодійна їдальня, 2-й – вище, навпроти брами гаражів облради).Владика доручає настоятелям храмів єпархії, які придатні бути укриттям, терміново провести всі необхідні роботи для такого функціонування.Протоієрейповідомив, що нижній храм Свято-Троїцького собору м. Берестечко обладнаний як сховище для людей.

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