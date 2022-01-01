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Сили швидкого реагування НАТО приведені в бойову готовність

Сили швидкого реагування НАТО приведені в бойову готовність.

Про це в Твіттері написав колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"За моїми даними, Об’єднана оперативна група НАТО швидкого реагування (VJTF) була активована. Прекрасна новина", – зазначив він.

Сили швидкого реагування НАТО приведені в бойову готовність

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Теги: НАТО, Україна, війна, бойова готовність
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