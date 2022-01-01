Сили швидкого реагування НАТО приведені в бойову готовність
Сьогодні, 19:53
Сили швидкого реагування НАТО приведені в бойову готовність.
Про це в Твіттері написав колишній посол США в Росії Майкл Макфол.
"За моїми даними, Об’єднана оперативна група НАТО швидкого реагування (VJTF) була активована. Прекрасна новина", – зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в Твіттері написав колишній посол США в Росії Майкл Макфол.
"За моїми даними, Об’єднана оперативна група НАТО швидкого реагування (VJTF) була активована. Прекрасна новина", – зазначив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Власників магазинів і установ у Луцьку просять на ніч вимкнути підсвітку фасадів і вивісок
Сьогодні, 20:01
Погода на завтра, 26 лютого, на Волині та у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Сили швидкого реагування НАТО приведені в бойову готовність
Сьогодні, 19:53
Собор у Луцьку стане бомбосховищем
Сьогодні, 19:00
Медіа