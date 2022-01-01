Сили швидкого реагування НАТО приведені в бойову готовність





Про це в Твіттері написав колишній посол США в Росії Майкл Макфол.



"За моїми даними, Об’єднана оперативна група НАТО швидкого реагування (VJTF) була активована. Прекрасна новина", – зазначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сили швидкого реагування НАТО приведені в бойову готовність.Про це в Твіттері написав колишній посол США в Росії"За моїми даними, Об’єднана оперативна група НАТО швидкого реагування (VJTF) була активована. Прекрасна новина", – зазначив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію