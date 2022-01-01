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Погода на завтра, 26 лютого, на Волині та у Луцьку

Погода на завтра, 26 лютого, на Волині та у Луцьку
Завтра, 26 лютого, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вночі місцями – ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.

Температура вночі -1-0°, вдень 5° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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