Погода на завтра, 26 лютого, на Волині та у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Завтра, 26 лютого, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі місцями – ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.
Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Температура вночі -1-0°, вдень 5° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вночі місцями – ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.
Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Температура вночі -1-0°, вдень 5° тепла.
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