Погода на завтра, 26 лютого, на Волині та у Луцьку





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вночі місцями – ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.



Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.



Температура вночі -1-0°, вдень 5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 26 лютого, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів, вдень невеликий дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вночі місцями – ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.Температура вночі -1-0°, вдень 5° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію