«Все добре», – ОДА про ситуацію на Волині станом на вечір 25 лютого. ВІДЕО
Сьогодні, 19:15
Ситуація на Волині стабільна та контрольована.
Про це у відеозверненні ввечері 25 лютого повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
За його словами, станом на 18 годину кордони Волині на межі з Білоруссю не порушені, ніяких проривів, про які були «вкиди» у соцмережі, не було.
«Все добре. Ми займаємося. Забезпечуємо територіальну оборону всім необхідним. Всі територіальні органи, лікарні працюють у штатному режимі. У нас все добре. Прошу зберігати спокій, нікуди не їхати і за можливості залишатися вдома», - сказав Погуляйко.
Нагадаємо, у Луцьку приблизно о 16 годині 25 лютого вперше відбулося увімкнення сирени не в межах тренувань. Лучанам рекомендували піти в укриття. Утім згодом Волинська ОДА повідомила, що загроза минула й військові дали дозвіл повернутися до домівок.
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Про це у відеозверненні ввечері 25 лютого повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
За його словами, станом на 18 годину кордони Волині на межі з Білоруссю не порушені, ніяких проривів, про які були «вкиди» у соцмережі, не було.
«Все добре. Ми займаємося. Забезпечуємо територіальну оборону всім необхідним. Всі територіальні органи, лікарні працюють у штатному режимі. У нас все добре. Прошу зберігати спокій, нікуди не їхати і за можливості залишатися вдома», - сказав Погуляйко.
Нагадаємо, у Луцьку приблизно о 16 годині 25 лютого вперше відбулося увімкнення сирени не в межах тренувань. Лучанам рекомендували піти в укриття. Утім згодом Волинська ОДА повідомила, що загроза минула й військові дали дозвіл повернутися до домівок.
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