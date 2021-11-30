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«Все добре», – ОДА про ситуацію на Волині станом на вечір 25 лютого. ВІДЕО

«Все добре», – ОДА про ситуацію на Волині станом на вечір 25 лютого. ВІДЕО
Ситуація на Волині стабільна та контрольована.

Про це у відеозверненні ввечері 25 лютого повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

За його словами, станом на 18 годину кордони Волині на межі з Білоруссю не порушені, ніяких проривів, про які були «вкиди» у соцмережі, не було.

«Все добре. Ми займаємося. Забезпечуємо територіальну оборону всім необхідним. Всі територіальні органи, лікарні працюють у штатному режимі. У нас все добре. Прошу зберігати спокій, нікуди не їхати і за можливості залишатися вдома», - сказав Погуляйко.

Нагадаємо, у Луцьку приблизно о 16 годині 25 лютого вперше відбулося увімкнення сирени не в межах тренувань. Лучанам рекомендували піти в укриття. Утім згодом Волинська ОДА повідомила, що загроза минула й військові дали дозвіл повернутися до домівок.


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Теги: Юрій Погуляйко, Волинь, кордони, Білорусь
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