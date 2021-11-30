«Все добре», – ОДА про ситуацію на Волині станом на вечір 25 лютого. ВІДЕО





Про це у відеозверненні ввечері 25 лютого повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.



За його словами, станом на 18 годину кордони Волині на межі з Білоруссю не порушені, ніяких проривів, про які були «вкиди» у соцмережі, не було.



«Все добре. Ми займаємося. Забезпечуємо територіальну оборону всім необхідним. Всі територіальні органи, лікарні працюють у штатному режимі. У нас все добре. Прошу зберігати спокій, нікуди не їхати і за можливості залишатися вдома», - сказав Погуляйко.



Нагадаємо, у Луцьку приблизно о 16 годині 25 лютого





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ситуація на Волині стабільна та контрольована.Про це у відеозверненні ввечері 25 лютого повідомив голова Волинської ОДАЗа його словами, станом на 18 годину кордони Волині на межі з Білоруссю не порушені, ніяких проривів, про які були «вкиди» у соцмережі, не було.«Все добре. Ми займаємося. Забезпечуємо територіальну оборону всім необхідним. Всі територіальні органи, лікарні працюють у штатному режимі. У нас все добре. Прошу зберігати спокій, нікуди не їхати і за можливості залишатися вдома», - сказав Погуляйко.Нагадаємо, у Луцьку приблизно о 16 годині 25 лютого вперше відбулося увімкнення сирени не в межах тренувань . Лучанам рекомендували піти в укриття. Утім згодом Волинська ОДА повідомила, що загроза минула й військові дали дозвіл повернутися до домівок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію