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У Луцьку підготували велику кількість протитанкових їжаків для оборони міста

У Луцьку підготували велику кількість протитанкових їжаків для оборони міста
У Луцьку підготували велику кількість протитанкових їжаків для оборони міста.

Про це написав у Фейсбуці міський голова Ігор Поліщук.

«За рекордний строк підготували велику кількість протитанкових їжаків, якими будуть в разі необхідності заблоковані для танків та бронетехніки під‘їзди до міста та шляхи, що до нього слідують. Дякую людям, які долучилися й допомогли у цій справі», – йдеться у його дописі.
У Луцьку підготували велику кількість протитанкових їжаків для оборони міста
У Луцьку підготували велику кількість протитанкових їжаків для оборони міста
У Луцьку підготували велику кількість протитанкових їжаків для оборони міста

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Теги: Луцьк, оборона
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