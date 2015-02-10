У Луцьку підготували велику кількість протитанкових їжаків для оборони міста
Сьогодні, 18:40
У Луцьку підготували велику кількість протитанкових їжаків для оборони міста.
Про це написав у Фейсбуці міський голова Ігор Поліщук.
«За рекордний строк підготували велику кількість протитанкових їжаків, якими будуть в разі необхідності заблоковані для танків та бронетехніки під‘їзди до міста та шляхи, що до нього слідують. Дякую людям, які долучилися й допомогли у цій справі», – йдеться у його дописі.
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Про це написав у Фейсбуці міський голова Ігор Поліщук.
«За рекордний строк підготували велику кількість протитанкових їжаків, якими будуть в разі необхідності заблоковані для танків та бронетехніки під‘їзди до міста та шляхи, що до нього слідують. Дякую людям, які долучилися й допомогли у цій справі», – йдеться у його дописі.
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