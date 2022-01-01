Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 00:00
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Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків.
Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.
Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.
Російська Федерація не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.
На Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.
Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому і Таврійському напрямках.
Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.
У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.
Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.
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Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
На деяких з них окупаційні війська втратили боєздатність та вводять в операцію резерви. Для нарощування бойових спроможностей ворог здійснює переміщення до кордонів України з’єднань та військових частин з інших стратегічних напрямків.
Республіка Білорусь надає підтримку окупанту у забезпеченні поставок паливно-мастильних матеріалів, використанні залізничної інфраструктури та аеродромної мережі.
Зберігається імовірність проведення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури.
Російська Федерація не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків.
На Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка.
Ворожа наступальна операція триває також на Донецькому і Таврійському напрямках.
Противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку.
У Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Корабельні угруповання ВМФ ЗС РФ перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.
Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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