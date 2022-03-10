МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фінансової допомоги Україні





Про це повідомив



"Війна в Україні призвела до трагічних загиблих і людських страждань. Хоча перспективи поки невизначені, економічні наслідки вже дуже серйозні: лише за 13 днів приплив біженців перевищує 2 мільйони осіб та масштабне руйнування ключової інфраструктури в Україні. Ця виплата в рамках RFI (Інструменту швидкого фінансування, - ред.), що еквівалентна 50% квоти України в МВФ, допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, що виникають внаслідок наслідків війни, і надасть важливу підтримку в короткостроковій перспективі, відіграючи роль каталізатора для фінансування з боку інших партнерів", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міжнародний валютний фонд затвердив надання $1,4 млрд термінової фінансової допомоги Україні на тлі її боротьби з військовим вторгненням Російської Федерації.Про це повідомив lb.ua з посиланням на пресслужбу МВФ."Війна в Україні призвела до трагічних загиблих і людських страждань. Хоча перспективи поки невизначені, економічні наслідки вже дуже серйозні: лише за 13 днів приплив біженців перевищує 2 мільйони осіб та масштабне руйнування ключової інфраструктури в Україні. Ця виплата в рамках RFI (Інструменту швидкого фінансування, - ред.), що еквівалентна 50% квоти України в МВФ, допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, що виникають внаслідок наслідків війни, і надасть важливу підтримку в короткостроковій перспективі, відіграючи роль каталізатора для фінансування з боку інших партнерів", - йдеться в повідомленні.

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