ЗСУ звільнили від окупантів місто на Харківщині





Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм-каналі.



"Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію. Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ", - йдеться у повідомленні.



Серед втрат техніки ворога – 2 танки і 2 броньованих автомобілі. Українські військові втрат не зазнали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збройні Сили України звільнили від російських окупантів місто Дергачі Харківської області.Про це повідомив голова Харківської ОВА"Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію. Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ", - йдеться у повідомленні.Серед втрат техніки ворога – 2 танки і 2 броньованих автомобілі. Українські військові втрат не зазнали.

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