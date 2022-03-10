Росія готується до застосування хімічної зброї, – США





Як повідомляє Джен Псакі.



Вона вважає неправдивими заяви РФ про те, що США ніби то розробляють хімічну зброю в Україні.



"Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві твердження, а Китай, здавалося б, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні дивитися на те, щоб Росія могла застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або створити операцію під фальшивим прапором із її використанням", пише вона.



Псакі також відзначила "тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї" Росії, а також її модель "звинувачення Заходу в тих самих порушеннях, які здійснює сама Росія".



Нагадаємо, ще до російського вторгнення про можливість атак із використанням хімічної зброї попереджував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або створити операцію "фальшивий прапор", звинувативши в цьому Україну.Як повідомляє "Європейська правда" , таку заяву на своїй сторінці у twitter зробила прес-секретар Білого домуВона вважає неправдивими заяви РФ про те, що США ніби то розробляють хімічну зброю в Україні."Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві твердження, а Китай, здавалося б, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні дивитися на те, щоб Росія могла застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або створити операцію під фальшивим прапором із її використанням", пише вона.Псакі також відзначила "тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї" Росії, а також її модель "звинувачення Заходу в тих самих порушеннях, які здійснює сама Росія".Нагадаємо, ще до російського вторгнення про можливість атак із використанням хімічної зброї попереджував держсекретар США Ентоні Блінкен.

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