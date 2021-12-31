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В гуртожитку луцького ліцею охрестили дівчинку з Київщини. ВІДЕО

В гуртожитку луцького ліцею охрестили дівчинку з Київщини. ВІДЕО
У приміщенні гуртожитку Луцького ліцею № 28 охрестили дівчинку Мілану, яка народилася на Київщині.

Про це розповіла Суспільному мама дівчинки Світлана.

Жінка з трьома дітьми евакуювалися з села Старі Петрівці і тепер живуть в гуртожитку. Мілана народилася до війни, але охрестити її вдалося лише зараз.

"Недалеко Гостоміль від нас, Ірпінь, Буча. Там дуже страшно. Дуже б’є. Ми вирішили поїхати далі", – каже багатодітна матір.

Як розповів керівник навчального закладу Валерій Полюхович, наразі в гуртожитку живуть 56 жінок та дітей, жителів Вишгородського району Київської області.
В гуртожитку луцького ліцею охрестили дівчинку з Київщини. ВІДЕО

У Луцькому ліцеї № 28 розселяються люди, які втекли від обстрілів. Вчителі закладу допомагають їм облаштуватися, приносять одяг та готують їжу на кухні.

Психологиня Ірина Адамчук працює з дітьми. Каже: допомагаю їм позбутися тривожності, наприклад, малювали страх та шматували його.
В гуртожитку луцького ліцею охрестили дівчинку з Київщини. ВІДЕО

За минулу добу в області розселили понад три тисячі вимушено переселених українців. Всього знайшли притулок на Волині понад 13 тисяч евакуйованих, — каже керівниця обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобод.
В гуртожитку луцького ліцею охрестили дівчинку з Київщини. ВІДЕО


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Теги: хрещення, Луцьк, дівчинка
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