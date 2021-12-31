В гуртожитку луцького ліцею охрестили дівчинку з Київщини. ВІДЕО

Мілану, яка народилася на Київщині.



Про це розповіла Світлана.



Жінка з трьома дітьми евакуювалися з села Старі Петрівці і тепер живуть в гуртожитку. Мілана народилася до війни, але охрестити її вдалося лише зараз.



"Недалеко Гостоміль від нас, Ірпінь, Буча. Там дуже страшно. Дуже б’є. Ми вирішили поїхати далі", – каже багатодітна матір.



Як розповів керівник навчального закладу Валерій Полюхович, наразі в гуртожитку живуть 56 жінок та дітей, жителів Вишгородського району Київської області.



У Луцькому ліцеї № 28 розселяються люди, які втекли від обстрілів. Вчителі закладу допомагають їм облаштуватися, приносять одяг та готують їжу на кухні.



Психологиня Ірина Адамчук працює з дітьми. Каже: допомагаю їм позбутися тривожності, наприклад, малювали страх та шматували його.



За минулу добу в області розселили понад три тисячі вимушено переселених українців. Всього знайшли притулок на Волині понад 13 тисяч евакуйованих, — каже керівниця обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобод.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приміщенні гуртожитку Луцького ліцею № 28 охрестили дівчинкуяка народилася на Київщині.Про це розповіла Суспільному мама дівчинкиЖінка з трьома дітьми евакуювалися з села Старі Петрівці і тепер живуть в гуртожитку. Мілана народилася до війни, але охрестити її вдалося лише зараз."Недалеко Гостоміль від нас, Ірпінь, Буча. Там дуже страшно. Дуже б’є. Ми вирішили поїхати далі", – каже багатодітна матір.Як розповів керівник навчального закладу, наразі в гуртожитку живуть 56 жінок та дітей, жителів Вишгородського району Київської області.У Луцькому ліцеї № 28 розселяються люди, які втекли від обстрілів. Вчителі закладу допомагають їм облаштуватися, приносять одяг та готують їжу на кухні.Психологиняпрацює з дітьми. Каже: допомагаю їм позбутися тривожності, наприклад, малювали страх та шматували його.За минулу добу в області розселили понад три тисячі вимушено переселених українців. Всього знайшли притулок на Волині понад 13 тисяч евакуйованих, — каже керівниця обласного департаменту соцзахисту населення

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