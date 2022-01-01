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РФ випустила понад 700 ракет на територію України, – Пентагон

РФ випустила понад 700 ракет на територію України, – Пентагон
Російські війська з моменту масштабного вторгнення в Україну випустили понад 710 ракет. Майже всі були націлені на об'єкти в східній частині України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник Пентагону Джон Кірбі підкреслив, що вторгнення в Україну має бути припинено негайно і щоб цивільне населення було в безпеці як від ракетних, так і авіа-, артилерійських та інших ударів.

"Майже всі ракети, випущені як з території України, так і ззовні, були націлені на об'єкти в східній частині України. Якщо провести пряму лінію від Києва до Одеси, то майже всі ці удари були зосереджені на схід від цієї лінії", - зазначив Кірбі.

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Теги: ракети, Росія, війна, Україна
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