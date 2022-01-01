РФ випустила понад 700 ракет на територію України, – Пентагон





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Представник Пентагону Джон Кірбі підкреслив, що вторгнення в Україну має бути припинено негайно і щоб цивільне населення було в безпеці як від ракетних, так і авіа-, артилерійських та інших ударів.



"Майже всі ракети, випущені як з території України, так і ззовні, були націлені на об'єкти в східній частині України. Якщо провести пряму лінію від Києва до Одеси, то майже всі ці удари були зосереджені на схід від цієї лінії", - зазначив Кірбі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські війська з моменту масштабного вторгнення в Україну випустили понад 710 ракет. Майже всі були націлені на об'єкти в східній частині України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.Представник Пентагонупідкреслив, що вторгнення в Україну має бути припинено негайно і щоб цивільне населення було в безпеці як від ракетних, так і авіа-, артилерійських та інших ударів."Майже всі ракети, випущені як з території України, так і ззовні, були націлені на об'єкти в східній частині України. Якщо провести пряму лінію від Києва до Одеси, то майже всі ці удари були зосереджені на схід від цієї лінії", - зазначив Кірбі.

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