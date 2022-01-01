Україна отримала від Ілона Маска другу партію станцій Starlink

Ілон Маск надав для України другу партію станцій Starlink, які допомагають українським військовим.Про це повідомив міністр цифрової трансформації Віталій Федоров."Сьогодні 14-й день ганебної військової агресії росії. Україна та всі українці мужньо тримаються як єдина родина, але в такі скрутні часи ми потребуємо додаткового натхнення, щоб залишатися стійкими та сильними. Війна робить неможливе можливим як у негативному, так і в позитивному сенсі. І особисто мене надихає, що така людина як Ілон Маск дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну", - написав міністр.Також він розповів, що 9 березня Україна отримала вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці.