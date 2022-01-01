Україна отримала від Ілона Маска другу партію станцій Starlink

Україна отримала від Ілона Маска другу партію станцій Starlink
Ілон Маск надав для України другу партію станцій Starlink, які допомагають українським військовим.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Віталій Федоров.

"Сьогодні 14-й день ганебної військової агресії росії. Україна та всі українці мужньо тримаються як єдина родина, але в такі скрутні часи ми потребуємо додаткового натхнення, щоб залишатися стійкими та сильними. Війна робить неможливе можливим як у негативному, так і в позитивному сенсі. І особисто мене надихає, що така людина як Ілон Маск дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну", - написав міністр.

Також він розповів, що 9 березня Україна отримала вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці.

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Теги: Ілон Маск, Україна, війна, росія
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