Блінкен порівняв російські обстріли Маріуполя з фашистською блокадою Ленінграду





Про це він написав у твіттері.



«Кожен росіянин знав про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста», - написав Блінкен.



Також держсекретар США розмістив поряд два фото - одне датоване 1942 роком, а друге 2022. На обох світлинах налякані жінки тримають на руках дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв фашистську блокаду Лененіграду під час Другої світової війни із блокуванням та бомбардуванням російськими окупантами Маріуполя.Про це він написав у твіттері.«Кожен росіянин знав про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста», - написав Блінкен.Також держсекретар США розмістив поряд два фото - одне датоване 1942 роком, а друге 2022. На обох світлинах налякані жінки тримають на руках дітей.

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