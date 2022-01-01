Блінкен порівняв російські обстріли Маріуполя з фашистською блокадою Ленінграду

Блінкен порівняв російські обстріли Маріуполя з фашистською блокадою Ленінграду
Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв фашистську блокаду Лененіграду під час Другої світової війни із блокуванням та бомбардуванням російськими окупантами Маріуполя.

Про це він написав у твіттері.

«Кожен росіянин знав про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста», - написав Блінкен.

Також держсекретар США розмістив поряд два фото - одне датоване 1942 роком, а друге 2022. На обох світлинах налякані жінки тримають на руках дітей.

Блінкен порівняв російські обстріли Маріуполя з фашистською блокадою Ленінграду

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Теги: Маріуполь, війна, росія, Україна
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