На Сумщині запланували три зелені коридори
Сьогодні, 07:08
На Сумщині на 10 березня запланували організувати три зелені коридори для евакуації населення.
Про це повідомив голова Сумьскої ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, попередньо на 10 березня в Сумській області запланували 3 «зелені коридори». Місця зборів оголосять зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.
Зелені коридори організують на таких напрямках:
Суми-Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава
Тростянець-Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава
Краснопілля-Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава
Також Дмитро Живицький зазначив, що подавалися й інші населені пункти області, утім, їх поки що не підтверджують.
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Про це повідомив голова Сумьскої ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, попередньо на 10 березня в Сумській області запланували 3 «зелені коридори». Місця зборів оголосять зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.
Зелені коридори організують на таких напрямках:
Суми-Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава
Тростянець-Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава
Краснопілля-Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава
Також Дмитро Живицький зазначив, що подавалися й інші населені пункти області, утім, їх поки що не підтверджують.
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