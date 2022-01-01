На Сумщині запланували три зелені коридори





Про це повідомив голова Сумьскої ОВА Дмитро Живицький.



За його словами, попередньо на 10 березня в Сумській області запланували 3 «зелені коридори». Місця зборів оголосять зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.



Зелені коридори організують на таких напрямках:



Суми-Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава



Тростянець-Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава



Краснопілля-Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава



Також Дмитро Живицький зазначив, що подавалися й інші населені пункти області, утім, їх поки що не підтверджують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сумщині на 10 березня запланували організувати три зелені коридори для евакуації населення.Про це повідомив голова Сумьскої ОВАЗа його словами, попередньо на 10 березня в Сумській області запланували 3 «зелені коридори». Місця зборів оголосять зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.Зелені коридори організують на таких напрямках:Суми-Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — ПолтаваТростянець-Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — ПолтаваКраснопілля-Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — ПолтаваТакож Дмитро Живицький зазначив, що подавалися й інші населені пункти області, утім, їх поки що не підтверджують.

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