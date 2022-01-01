На Сумщині запланували три зелені коридори

На Сумщині запланували три зелені коридори
На Сумщині на 10 березня запланували організувати три зелені коридори для евакуації населення.

Про це повідомив голова Сумьскої ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, попередньо на 10 березня в Сумській області запланували 3 «зелені коридори». Місця зборів оголосять зранку. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.

Зелені коридори організують на таких напрямках:

Суми-Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

Тростянець-Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

Краснопілля-Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава

Також Дмитро Живицький зазначив, що подавалися й інші населені пункти області, утім, їх поки що не підтверджують.

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Теги: евакуація, Суми, Україна, війна, росія
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