У США схвалили надання Україні понад 13 мільярдів доларів





Про це повідомляє



Спікер Палати Ненсі Пелосі вказала, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише "верхівкою".



Тепер законопроєкт відправляється до Сенату. Зазначається, що він має вжити заходів до опівночі.



Допомога Україні призначена для підтримки Збройних сил у боротьбі з російськими військами та гуманітарної допомоги громадянам, у тому числі приблизно 1,5 млн біженців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Палата представників США схвалила термінове виділення Україні допомоги - 13,6 млрд доларів.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на Reuters.Спікер Палати Ненсі Пелосі вказала, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише "верхівкою".Тепер законопроєкт відправляється до Сенату. Зазначається, що він має вжити заходів до опівночі.Допомога Україні призначена для підтримки Збройних сил у боротьбі з російськими військами та гуманітарної допомоги громадянам, у тому числі приблизно 1,5 млн біженців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію