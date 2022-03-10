У США схвалили надання Україні понад 13 мільярдів доларів

У США схвалили надання Україні понад 13 мільярдів доларів
Палата представників США схвалила термінове виділення Україні допомоги - 13,6 млрд доларів.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Reuters.

Спікер Палати Ненсі Пелосі вказала, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише "верхівкою".

Тепер законопроєкт відправляється до Сенату. Зазначається, що він має вжити заходів до опівночі.

Допомога Україні призначена для підтримки Збройних сил у боротьбі з російськими військами та гуманітарної допомоги громадянам, у тому числі приблизно 1,5 млн біженців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: США, допомога, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У США схвалили надання Україні понад 13 мільярдів доларів
Сьогодні, 06:20
Україна отримала від Ілона Маска другу партію станцій Starlink
Сьогодні, 05:49
Окупанти спробують «заморозити» війну в Україні, – розслідувач Bellingcat
Сьогодні, 05:08
РФ випустила понад 700 ракет на територію України, – Пентагон
Сьогодні, 04:44
В гуртожитку луцького ліцею охрестили дівчинку з Київщини. ВІДЕО
Сьогодні, 04:16
Схожі новини
США обіцяє Україні нелетальну та летальну допомогу США обіцяє Україні нелетальну та летальну допомогу
26 лютий, 01:50
США вводять заборону на весь імпорт російських нафти та газу США вводять заборону на весь імпорт російських нафти та газу
08 березень, 18:45
США дозволили країнам НАТО постачати винищувачі Україні США дозволили країнам НАТО постачати винищувачі Україні
06 березень, 19:17
На Буковині 82-річний дідусь перерахував українській армії 100 тисяч грн та 10 тисяч доларів На Буковині 82-річний дідусь перерахував українській армії 100 тисяч грн та 10 тисяч доларів
03 березень, 08:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У США схвалили надання Україні понад 13 мільярдів доларів
Сьогодні, 06:20
 0
Україна отримала від Ілона Маска другу партію станцій Starlink
Сьогодні, 05:49
 0
Окупанти спробують «заморозити» війну в Україні, – розслідувач Bellingcat
Сьогодні, 05:08
 0
РФ випустила понад 700 ракет на територію України, – Пентагон
Сьогодні, 04:44
 0
В гуртожитку луцького ліцею охрестили дівчинку з Київщини. ВІДЕО
Сьогодні, 04:16
 0
Медіа
відео
1/8