Окупанти спробують «заморозити» війну в Україні, – розслідувач Bellingcat
Сьогодні, 05:08
Відомий болгарський розслідувач сумнівається, що війна з Росією закінчиться одномоментно.
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що агресор спробує через 7-10 днів заморозити війну в Україні. Війна з Росією, на його думку, не закінчиться раптово. Про це він заявив в інтерв’ю Олесі Бацман, - пише Главком.
За його словами, позиції окупантів слабшають, але визнавати поразку агресор не захоче. «Боюся, що буде такий період, коли буде незрозуміло, закінчилася війна, чи ні», – сказав Грозєв. На його думку, самій Росії буде невигідно заявляти про завершення війни, оскільки в такому разі вона буде змушена визнати свою поразку.
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Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що агресор спробує через 7-10 днів заморозити війну в Україні. Війна з Росією, на його думку, не закінчиться раптово. Про це він заявив в інтерв’ю Олесі Бацман, - пише Главком.
За його словами, позиції окупантів слабшають, але визнавати поразку агресор не захоче. «Боюся, що буде такий період, коли буде незрозуміло, закінчилася війна, чи ні», – сказав Грозєв. На його думку, самій Росії буде невигідно заявляти про завершення війни, оскільки в такому разі вона буде змушена визнати свою поразку.
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