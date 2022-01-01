Виробник Jack Daniel's та горілки Finlandia припиняє свою діяльність в Росії

Виробник Jack Daniel's та горілки Finlandia припиняє свою діяльність в Росії
Американська компанія з виробництва віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, Brown-Forman, припиняє свою діяльність у Росії.

Brown-Forman приєднується до світової спільноти у закликах до миру та призупиняє комерційні операції в Росії, - повідомляє Главком, посилаючись на пресслужбу компанії.

«У зв'язку з війною в Україні ми зупиняємо комерційну діяльність у Росії. Ми приєднуємося до світової спільноти у заклику до миру. Ми з жахом спостерігаємо, як мільйони українців продовжують стикатися з похмурими реаліями війни. Наші думки з ними та з усіма тими, хто сповнений страху та невизначеності, переміщений і бажає притулку, страждає, шукає спокою, сумує та втрачає близьких... Через війну в Україні ми призупиняємо комерційні операції в Росії», – повідомила компанія.

До того ж Brown-Forman зазначила, що робить пожертвування ЮНІСЕФ та Міжнародному медичному корпусу, організаціям, які допомагають українським дітям та всім біженцям.

Компанія наголошує, що підтримує контакт із українськими колегами, надає допомогу та фінансову підтримку, аби допомогти у цей скрутний час.

Портфель брендів Brown-Forman включає віскі Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, горілку Finlandia, текілу Pepe Lopez, el Jimador та ін. Продукція компанії представлена більш ніж у 170 країнах світу.

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Теги: санкція, росія
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