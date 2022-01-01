Росія з новою силою бомбардує Харківщину: є загиблі, серед яких – діти

На Харківщині ворог з новою силою (особливо цієї ночі) проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.Про це повідомляє ДСНС України.Так, о 22:46 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації в ТРЦ Nikolsky, що в центрі міста Харкова. До місця події виїхало 3 відділення служби порятунку. На 4-му та технічному поверхах, а також на покрівлі горіли конструктивні елементи та оздоблення. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. О 03:00 пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих не було.Також вночі внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району, ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку.Внаслідок руйнації будівлі під завалами загинуло 4 особи: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалось вижити. Вона була травмована. Бригада медиків госпіталізували до Первомайської лікарні. Для пошуку тіл загиблих сьогодні планують залучити підрозділи ДСНС.