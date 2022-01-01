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Росія з новою силою бомбардує Харківщину: є загиблі, серед яких – діти

Росія з новою силою бомбардує Харківщину: є загиблі, серед яких – діти
На Харківщині ворог з новою силою (особливо цієї ночі) проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Про це повідомляє ДСНС України.

Так, о 22:46 надійшло повідомлення про пожежу та руйнації в ТРЦ Nikolsky, що в центрі міста Харкова. До місця події виїхало 3 відділення служби порятунку. На 4-му та технічному поверхах, а також на покрівлі горіли конструктивні елементи та оздоблення. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. О 03:00 пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих не було.

Також вночі внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району, ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку.

Внаслідок руйнації будівлі під завалами загинуло 4 особи: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалось вижити. Вона була травмована. Бригада медиків госпіталізували до Первомайської лікарні. Для пошуку тіл загиблих сьогодні планують залучити підрозділи ДСНС.

Росія з новою силою бомбардує Харківщину: є загиблі, серед яких – діти
Росія з новою силою бомбардує Харківщину: є загиблі, серед яких – діти

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Теги: Харків, війна, бомбардування
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