«Друга армія світу – бутафорія»: українські військові продовжують збирати трофеї
Сьогодні, 09:26
Українські військові продовжують збирати трофеї, але дещо дивуються техніці ворога. Обіцяють навести лад зі снарядами і повернути ворогу.
Про це пишуть на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.
«Друга армія світу - бутафорія. Українські хазяйновиті воїни дивуються. Колеса різні, стволи нечищені... навіть свою "гордість", позначку "Z", написали як "ЗЮ"», - йдеться в дописі.
Увага! Відео 18+
Воїни 93-тя ОМБр Холодний Яр обіцяють: снаряди обов'язково повернуться своїм власникам, нехай не ображаються.
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Про це пишуть на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.
«Друга армія світу - бутафорія. Українські хазяйновиті воїни дивуються. Колеса різні, стволи нечищені... навіть свою "гордість", позначку "Z", написали як "ЗЮ"», - йдеться в дописі.
Увага! Відео 18+
Воїни 93-тя ОМБр Холодний Яр обіцяють: снаряди обов'язково повернуться своїм власникам, нехай не ображаються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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