«Друга армія світу – бутафорія»: українські військові продовжують збирати трофеї

«Друга армія світу – бутафорія»: українські військові продовжують збирати трофеї
Українські військові продовжують збирати трофеї, але дещо дивуються техніці ворога. Обіцяють навести лад зі снарядами і повернути ворогу.

Про це пишуть на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.

«Друга армія світу - бутафорія. Українські хазяйновиті воїни дивуються. Колеса різні, стволи нечищені... навіть свою "гордість", позначку "Z", написали як "ЗЮ"», - йдеться в дописі.

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Воїни 93-тя ОМБр Холодний Яр обіцяють: снаряди обов'язково повернуться своїм власникам, нехай не ображаються.


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Теги: Війна, окупанти, ворожа техніка
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