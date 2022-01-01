«Друга армія світу – бутафорія»: українські військові продовжують збирати трофеї





Про це пишуть на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.



«Друга армія світу - бутафорія. Українські хазяйновиті воїни дивуються. Колеса різні, стволи нечищені... навіть свою "гордість", позначку "Z", написали як "ЗЮ"», - йдеться в дописі.



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Воїни 93-тя ОМБр Холодний Яр обіцяють: снаряди обов'язково повернуться своїм власникам, нехай не ображаються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські військові продовжують збирати трофеї, але дещо дивуються техніці ворога. Обіцяють навести лад зі снарядами і повернути ворогу.Про це пишуть на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці.«Друга армія світу - бутафорія. Українські хазяйновиті воїни дивуються. Колеса різні, стволи нечищені... навіть свою "гордість", позначку "Z", написали як "ЗЮ"», - йдеться в дописі.Воїни 93-тя ОМБр Холодний Яр обіцяють: снаряди обов'язково повернуться своїм власникам, нехай не ображаються.

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