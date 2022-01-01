Повідомили про загальні втрати Росії у війні з Україною





Про це повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:



особового складу - понад 12 000 осіб,

танків ‒ 335 од,

бойових броньованих машин ‒ 1105 од,

артилерійських систем – 123 од,

РСЗВ - 56 од,

засоби ППО - 29 од,

літаків – 49 од,

гелікоптерів – 81 од,

автомобільної техніки - 526 од,

кораблі - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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