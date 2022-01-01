Повідомили про загальні втрати Росії у війні з Україною

Повідомили про загальні втрати Росії у війні з Україною
Повідомили про загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 10 березня.

Про це повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 000 осіб,
танків ‒ 335 од,
бойових броньованих машин ‒ 1105 од,
артилерійських систем – 123 од,
РСЗВ - 56 од,
засоби ППО - 29 од,
літаків – 49 од,
гелікоптерів – 81 од,
автомобільної техніки - 526 од,
кораблі - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Війна, окупанти, ворожа техніка
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