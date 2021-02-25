РФ залучає приватні охоронні агентства до війни з Україною. ВІДЕО
Сьогодні, 10:04
Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною.
Про це розповів один із таких «приватних охоронців», який потрапив у полон до українських військових, пишуть на сторінці СБУ у Волинській області.
На відео СБУ окупант зізнається, що за 2 тис. доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.
Уже потім виявилося, що його завдання – доставити 2 КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.
Українські військові вщент розгромили ворожу колону. Росіянину на відео поталанило більше – він отримав поранення.
Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з «добровільними смертниками» з «охоронного агентства». Їх послали на вірну смерть.
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Про це розповів один із таких «приватних охоронців», який потрапив у полон до українських військових, пишуть на сторінці СБУ у Волинській області.
На відео СБУ окупант зізнається, що за 2 тис. доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.
Уже потім виявилося, що його завдання – доставити 2 КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.
Українські військові вщент розгромили ворожу колону. Росіянину на відео поталанило більше – він отримав поранення.
Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з «добровільними смертниками» з «охоронного агентства». Їх послали на вірну смерть.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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