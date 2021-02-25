РФ залучає приватні охоронні агентства до війни з Україною. ВІДЕО

Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною.Про це розповів один із таких «приватних охоронців», який потрапив у полон до українських військових, пишуть на сторінці СБУ у Волинській області.На відео СБУ окупант зізнається, що за 2 тис. доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.Уже потім виявилося, що його завдання – доставити 2 КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.Українські військові вщент розгромили ворожу колону. Росіянину на відео поталанило більше – він отримав поранення.Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з «добровільними смертниками» з «охоронного агентства». Їх послали на вірну смерть.