АТ «Волиньгаз» продовжує працювати та відновлює роботу в звичному режимі

АТ «Волиньгаз» продовжує працювати та відновлює роботу в звичному режиміПро це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».«Зараз у непростий для всіх нас час війни з російськими окупантами наші працівники злагоджено та відповідально виконують свою роботу», - кажуть у АТ «Волиньгаз».Фахівці газорозподільної компанії відсьогодні знімають показники лічильників газу, виконують інвестиційну програму в частині встановлення та заміни лічильників для того, щоб забезпечити повірку лічильників. Також відновлюють роботи з повірки лічильників.Бригади аварійно-диспетчерської служби працюють 24/7 та оперативно реагують на виклики.Зауважимо, що АТ «Волиньгаз» як підприємство критичної інфраструктури не припиняло свою роботу та постійно забезпечує доставку газу на території Волинської області.Газова компанія й надалі допомагає Збройним силам України, теробороні та волонтерам.Підтримуймо разом військових, один одного та економіку нашої рідної України!«АТ «Волиньгаз» продовжує працювати в умовах воєнного стану. Наші фахівці виконують свої обов'язки, аби у ваших оселях було безперебійне газопостачання. Компанія просить своїх клієнтів, по можливості, вчасно сплачувати послугу розподілу газу, - наголошує директор технічний АТ «Волиньгаз». - Своєчасна оплата послуги доставки газу нашими споживачами гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані в цей складний для нас усіх час».Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комунальні послуги. Уряд прийняв рішення, яке забороняє нарахування та стягнення штрафів, пені, річних відсотків у разі несвоєчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг населенням.Разом з вами підтримуємо економіку нашої України!Допоможуть з розрахунками сервіси 104.ua:- Особистий кабінет на сайті 104.ua https://ok.104.ua/ua/- Чат-бот «7104ua» у Viber https://bit.ly/3G3Omxh- Оновлений додаток 104.ua :- iOS - http://surl.li/bcptr- Android - http://surl.li/bcptv- чат-бот 7104ua в Телеграм https://t.me/ua7104_botМожна також сплатити через платіжні системи Portmone чи iPay.ua, в будь-якому відділенні банку, Укрпошти або через термінали самообслуговування.