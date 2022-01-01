АТ «Волиньгаз» продовжує працювати та відновлює роботу в звичному режимі
Сьогодні, 10:10
АТ «Волиньгаз» продовжує працювати та відновлює роботу в звичному режимі
Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».
«Зараз у непростий для всіх нас час війни з російськими окупантами наші працівники злагоджено та відповідально виконують свою роботу», - кажуть у АТ «Волиньгаз».
Фахівці газорозподільної компанії відсьогодні знімають показники лічильників газу, виконують інвестиційну програму в частині встановлення та заміни лічильників для того, щоб забезпечити повірку лічильників. Також відновлюють роботи з повірки лічильників.
Бригади аварійно-диспетчерської служби працюють 24/7 та оперативно реагують на виклики.
Зауважимо, що АТ «Волиньгаз» як підприємство критичної інфраструктури не припиняло свою роботу та постійно забезпечує доставку газу на території Волинської області.
Газова компанія й надалі допомагає Збройним силам України, теробороні та волонтерам.
Підтримуймо разом військових, один одного та економіку нашої рідної України!
«АТ «Волиньгаз» продовжує працювати в умовах воєнного стану. Наші фахівці виконують свої обов'язки, аби у ваших оселях було безперебійне газопостачання. Компанія просить своїх клієнтів, по можливості, вчасно сплачувати послугу розподілу газу, - наголошує директор технічний АТ «Волиньгаз» Дмитро Кукоба. - Своєчасна оплата послуги доставки газу нашими споживачами гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані в цей складний для нас усіх час».
Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комунальні послуги. Уряд прийняв рішення, яке забороняє нарахування та стягнення штрафів, пені, річних відсотків у разі несвоєчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг населенням.
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Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».
«Зараз у непростий для всіх нас час війни з російськими окупантами наші працівники злагоджено та відповідально виконують свою роботу», - кажуть у АТ «Волиньгаз».
Фахівці газорозподільної компанії відсьогодні знімають показники лічильників газу, виконують інвестиційну програму в частині встановлення та заміни лічильників для того, щоб забезпечити повірку лічильників. Також відновлюють роботи з повірки лічильників.
Бригади аварійно-диспетчерської служби працюють 24/7 та оперативно реагують на виклики.
Зауважимо, що АТ «Волиньгаз» як підприємство критичної інфраструктури не припиняло свою роботу та постійно забезпечує доставку газу на території Волинської області.
Газова компанія й надалі допомагає Збройним силам України, теробороні та волонтерам.
Підтримуймо разом військових, один одного та економіку нашої рідної України!
«АТ «Волиньгаз» продовжує працювати в умовах воєнного стану. Наші фахівці виконують свої обов'язки, аби у ваших оселях було безперебійне газопостачання. Компанія просить своїх клієнтів, по можливості, вчасно сплачувати послугу розподілу газу, - наголошує директор технічний АТ «Волиньгаз» Дмитро Кукоба. - Своєчасна оплата послуги доставки газу нашими споживачами гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані в цей складний для нас усіх час».
Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комунальні послуги. Уряд прийняв рішення, яке забороняє нарахування та стягнення штрафів, пені, річних відсотків у разі несвоєчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг населенням.
Разом з вами підтримуємо економіку нашої України!
Допоможуть з розрахунками сервіси 104.ua:
- Особистий кабінет на сайті 104.ua https://ok.104.ua/ua/
- Чат-бот «7104ua» у Viber https://bit.ly/3G3Omxh
- Оновлений додаток 104.ua :
- iOS - http://surl.li/bcptr
- Android - http://surl.li/bcptv
- чат-бот 7104ua в Телеграм https://t.me/ua7104_bot
Можна також сплатити через платіжні системи Portmone чи iPay.ua, в будь-якому відділенні банку, Укрпошти або через термінали самообслуговування.
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