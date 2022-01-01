АТ «Волиньгаз» продовжує працювати та відновлює роботу в звичному режимі

АТ «Волиньгаз» продовжує працювати та відновлює роботу в звичному режимі
АТ «Волиньгаз» продовжує працювати та відновлює роботу в звичному режимі

Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».

«Зараз у непростий для всіх нас час війни з російськими окупантами наші працівники злагоджено та відповідально виконують свою роботу», - кажуть у АТ «Волиньгаз».

Фахівці газорозподільної компанії відсьогодні знімають показники лічильників газу, виконують інвестиційну програму в частині встановлення та заміни лічильників для того, щоб забезпечити повірку лічильників. Також відновлюють роботи з повірки лічильників.

Бригади аварійно-диспетчерської служби працюють 24/7 та оперативно реагують на виклики.

Зауважимо, що АТ «Волиньгаз» як підприємство критичної інфраструктури не припиняло свою роботу та постійно забезпечує доставку газу на території Волинської області.

Газова компанія й надалі допомагає Збройним силам України, теробороні та волонтерам.

Підтримуймо разом військових, один одного та економіку нашої рідної України!

«АТ «Волиньгаз» продовжує працювати в умовах воєнного стану. Наші фахівці виконують свої обов'язки, аби у ваших оселях було безперебійне газопостачання. Компанія просить своїх клієнтів, по можливості, вчасно сплачувати послугу розподілу газу, - наголошує директор технічний АТ «Волиньгаз» Дмитро Кукоба. - Своєчасна оплата послуги доставки газу нашими споживачами гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані в цей складний для нас усіх час».

Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комунальні послуги. Уряд прийняв рішення, яке забороняє нарахування та стягнення штрафів, пені, річних відсотків у разі несвоєчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг населенням.

Разом з вами підтримуємо економіку нашої України!

Допоможуть з розрахунками сервіси 104.ua:

- Особистий кабінет на сайті 104.ua https://ok.104.ua/ua/
- Чат-бот «7104ua» у Viber https://bit.ly/3G3Omxh
- Оновлений додаток 104.ua :
- iOS - http://surl.li/bcptr
- Android - http://surl.li/bcptv
- чат-бот 7104ua в Телеграм https://t.me/ua7104_bot

Можна також сплатити через платіжні системи Portmone чи iPay.ua, в будь-якому відділенні банку, Укрпошти або через термінали самообслуговування.
АТ «Волиньгаз» продовжує працювати та відновлює роботу в звичному режимі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волиньгаз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Почалися переговори очільників МЗС України, Росії та Туреччини
Сьогодні, 10:49
Виробники Milka, Oreo, Snickers та M&M's згортають інвестиції в Росії
Сьогодні, 10:26
АТ «Волиньгаз» продовжує працювати та відновлює роботу в звичному режимі
Сьогодні, 10:10
РФ залучає приватні охоронні агентства до війни з Україною. ВІДЕО
Сьогодні, 10:04
Повідомили про загальні втрати Росії у війні з Україною
Сьогодні, 09:44
Схожі новини
Як волинянам обрати та встановити газове обладнання: ТОП - 10 питань до фахівців Як волинянам обрати та встановити газове обладнання: ТОП - 10 питань до фахівців
18 лютий, 17:25
АТ «Волиньгаз»: 180 тисяч клієнтів компанії користуються онлайн-сервісами АТ «Волиньгаз»: 180 тисяч клієнтів компанії користуються онлайн-сервісами
04 лютий, 15:55
«Волиньгаз» за 2021 рік сплатив понад 136 млн податків «Волиньгаз» за 2021 рік сплатив понад 136 млн податків
31 січень, 09:38
Як волинянам вберегтися від отруєння чадним газом Як волинянам вберегтися від отруєння чадним газом
28 січень, 11:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Піар на допомозі і гроші за в'їзд на автостанцію: про що говорив мер Луцька у зверненні вранці 10 березня. ВІДЕО
Сьогодні, 10:54
 0
Почалися переговори очільників МЗС України, Росії та Туреччини
Сьогодні, 10:49
 0
Виробники Milka, Oreo, Snickers та M&M's згортають інвестиції в Росії
Сьогодні, 10:26
 0
АТ «Волиньгаз» продовжує працювати та відновлює роботу в звичному режимі
Сьогодні, 10:10
 0
РФ залучає приватні охоронні агентства до війни з Україною. ВІДЕО
Сьогодні, 10:04
 0
Медіа
відео
1/8