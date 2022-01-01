Почалися переговори очільників МЗС України, Росії та Туреччини

Дмитро Кулеба, Мевлют Чавушоглу та Сергій Лавров розпочали переговори в Анталії.



Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.



"В Анталії розпочалися переговори за участю міністрів закордонних справ України, Туреччини і РФ щодо припинення російської агресії проти України", - написав Ніколенко у Twitter у четвер, 10 березня.





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