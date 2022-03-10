«Раніше я не мав підтверджень, що він настільки мужня людина», – Єрмак про Зеленського





Про це глава ОПУ Андрій Єрмак розповів в інтерв’ю



"День (Зеленського - ред.) виглядає наступним чином: 3-4 години в різні періоди дня, якщо є можливість, це сон, а все інше – робота. Це постійні дзвінки, зустрічі, контакти з нашими партнерами, з військовими, з розвідкою тощо".



За словами Єрмака, однією з найбільших складностей стала неможливість планувати роботу.



"Починаючи з 24 лютого, кожен день не схожий на попередній. Важко щось детально планувати. Але є чітка вертикаль влади, яка працює, і це дуже важливо для керування країною.



Я багато років знаю Володимира Олександровича. Але ще не мав таких підтверджень, що він людина настільки мужня... Я не бачив за всі ці дні його не сконцентрованим, щоб він не розумів, що повинен робити, і щоб він цього не робив", - сказав Єрмак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після початку повномасштабної війни робота Офісу президента дуже змінилась, президент і його оточення працюють по 20 годин на добу.Про це глава ОПУ Андрій Єрмак розповів в інтерв’ю "Українській правді".

"Деньвиглядає наступним чином: 3-4 години в різні періоди дня, якщо є можливість, це сон, а все інше – робота. Це постійні дзвінки, зустрічі, контакти з нашими партнерами, з військовими, з розвідкою тощо".За словами Єрмака, однією з найбільших складностей стала неможливість планувати роботу."Починаючи з 24 лютого, кожен день не схожий на попередній. Важко щось детально планувати. Але є чітка вертикаль влади, яка працює, і це дуже важливо для керування країною.Я багато років знаю Володимира Олександровича. Але ще не мав таких підтверджень, що він людина настільки мужня... Я не бачив за всі ці дні його не сконцентрованим, щоб він не розумів, що повинен робити, і щоб він цього не робив", - сказав Єрмак.

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