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«Раніше я не мав підтверджень, що він настільки мужня людина», – Єрмак про Зеленського

«Раніше я не мав підтверджень, що він настільки мужня людина», – Єрмак про Зеленського
Після початку повномасштабної війни робота Офісу президента дуже змінилась, президент і його оточення працюють по 20 годин на добу.

Про це глава ОПУ Андрій Єрмак розповів в інтерв’ю "Українській правді".


"День (Зеленського - ред.) виглядає наступним чином: 3-4 години в різні періоди дня, якщо є можливість, це сон, а все інше – робота. Це постійні дзвінки, зустрічі, контакти з нашими партнерами, з військовими, з розвідкою тощо".

За словами Єрмака, однією з найбільших складностей стала неможливість планувати роботу.

"Починаючи з 24 лютого, кожен день не схожий на попередній. Важко щось детально планувати. Але є чітка вертикаль влади, яка працює, і це дуже важливо для керування країною.

Я багато років знаю Володимира Олександровича. Але ще не мав таких підтверджень, що він людина настільки мужня... Я не бачив за всі ці дні його не сконцентрованим, щоб він не розумів, що повинен робити, і щоб він цього не робив", - сказав Єрмак.

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Теги: Андрій Єрмак, Володимир Зеленський
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