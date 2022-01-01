ЗСУ ліквідували командира полку окупанта полковника Захарова. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
Українські військовослужбовці ліквідували російського полковника А. Захарова, який командував танковим полком окупантів. Ліквідувати офіцера РФ вдалося під час боїв у Броварському районі Київської області.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, ліквідували командира полку полковника А.Захарова.
Згідно з повідомленням, українським військовим вдалося дати гідну відсіч окупантам, через що вони відступили та перейшли до оборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, ліквідували командира полку полковника А.Захарова.
Згідно з повідомленням, українським військовим вдалося дати гідну відсіч окупантам, через що вони відступили та перейшли до оборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Почалися переговори очільників МЗС України, Росії та Туреччини
Сьогодні, 10:49
Коментарі 0
Останні новини
ЗСУ ліквідували командира полку окупанта полковника Захарова. ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
«Раніше я не мав підтверджень, що він настільки мужня людина», – Єрмак про Зеленського
Сьогодні, 11:22
Піар на допомозі і гроші за в'їзд на автостанцію: про що говорив мер Луцька у зверненні вранці 10 березня. ВІДЕО
Сьогодні, 10:54
Медіа