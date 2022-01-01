ЗСУ ліквідували командира полку окупанта полковника Захарова. ВІДЕО





Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



"Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, ліквідували командира полку полковника А.Захарова.



Згідно з повідомленням, українським військовим вдалося дати гідну відсіч окупантам, через що вони відступили та перейшли до оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські військовослужбовці ліквідували російського полковника А. Захарова, який командував танковим полком окупантів. Ліквідувати офіцера РФ вдалося під час боїв у Броварському районі Київської області.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України."Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу", - йдеться у повідомленні.Зокрема, ліквідували командира полку полковникаЗгідно з повідомленням, українським військовим вдалося дати гідну відсіч окупантам, через що вони відступили та перейшли до оборони.

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