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ЗСУ ліквідували командира полку окупанта полковника Захарова. ВІДЕО

ЗСУ ліквідували командира полку окупанта полковника Захарова. ВІДЕО
Українські військовослужбовці ліквідували російського полковника А. Захарова, який командував танковим полком окупантів. Ліквідувати офіцера РФ вдалося під час боїв у Броварському районі Київської області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ліквідували командира полку полковника А.Захарова.

Згідно з повідомленням, українським військовим вдалося дати гідну відсіч окупантам, через що вони відступили та перейшли до оборони.

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Теги: полковник, окупант, Захаров, ліквідація
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