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Воєнний стан: обласна військова адміністрація доповіла про ситуацію на Волині

Воєнний стан: обласна військова адміністрація доповіла про ситуацію на Волині
Кордони області не порушені та перебувають під надійним захистом наших військових.

Про це розповів голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, доповідаючи про обстановку станом на 11 годину 10 березня.

Він зауважив, що вночі лунала повітряна тривога, однак ситуація на Волині контрольована.

Кожен волинянин продовжує працювати у сфері своєї відповідальності. Допомагаємо не лише військовим та вимушено-переселеним, а й забезпечуємо своє населення усім необхідним. Зокрема триває видача пенсій та соціальних виплат.

Після завершення канікул в області мають намір відновити навчальний процес.

«Наразі напрацьовуємо безпечний механізм дистанційного навчання. Під час воєнного стану дитячі садочки залишаються на вимушених канікулах», - сказав очільник області.

Також Погуляйко нагадав, що відновив роботу обласний центр зайнятості та усі його філії. За працевлаштуванням можуть звертатися як волиняни, так і переселенці.



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Теги: Юрій Погуляйко, ситуація, воєнний стан
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