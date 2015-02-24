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Прогресу щодо перемир’я немає, – Кулеба після переговорів з Лавровим

Прогресу щодо перемир’я немає, – Кулеба після переговорів з Лавровим
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що прогресу на перемовинах з росіянами у Туреччині немає.

Про це він розповів пресконференції після переговорів, яку транслювали на сторінці МЗС України у фейсбуці.

За словами Кулеби, із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим вони не домовилися про жодне припинення вогню і що Лавров не обіцяв жодних гуманітарних коридорів для евакуації мешканців Маріуполя.

"Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення. Але поки їх немає, ми будемо самовіддано, жертвуючи собою захищати себе, захищати людей від російської агресії. Сподіваюся, що формат, який сьогодні відбувся, матиме продовження", - заявив Дмитро Кулеба.


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Теги: переговори, Лавров, Кулеба
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