Росія остаточно змінила тактику війни з Україною, – Арестович
Сьогодні, 12:51
Росія змінила тактику у війні з Україною.
Про це під час брифінгу 10 березня розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
Він зауважив, що після вчорашнього обстрілу пологового будинку в Маріуполі стало зрозуміло, що ворог остаточно змінив тактику.
«Будучи не в змозі нанести поразку нашим ЗСУ і іншим силам оборони, ворог перейшов до так званого сирійського варіанту. Тобто обрав оточення і терор великих і малих міст для того, щоб чинити найбільші страждання і найбільших психологічний вплив на цивільне населення», – сказав Арестович.
За його словами, наразі найбільше потерпає від рук окупанта місто Маріуполь, яке «просто зносять з лиця Землі».
«Вони роблять це, щоб потім показувати це місто як приклад. І казати: «Ви хочете так, як Маріуполь», – висловився радник керівника Офісу президента.
Окрім того, потерпають Харків, Охтирка та Миколаїв.
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Про це під час брифінгу 10 березня розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
Він зауважив, що після вчорашнього обстрілу пологового будинку в Маріуполі стало зрозуміло, що ворог остаточно змінив тактику.
«Будучи не в змозі нанести поразку нашим ЗСУ і іншим силам оборони, ворог перейшов до так званого сирійського варіанту. Тобто обрав оточення і терор великих і малих міст для того, щоб чинити найбільші страждання і найбільших психологічний вплив на цивільне населення», – сказав Арестович.
За його словами, наразі найбільше потерпає від рук окупанта місто Маріуполь, яке «просто зносять з лиця Землі».
«Вони роблять це, щоб потім показувати це місто як приклад. І казати: «Ви хочете так, як Маріуполь», – висловився радник керівника Офісу президента.
Окрім того, потерпають Харків, Охтирка та Миколаїв.
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