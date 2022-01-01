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Росія остаточно змінила тактику війни з Україною, – Арестович

Росія остаточно змінила тактику війни з Україною, – Арестович
Росія змінила тактику у війні з Україною.

Про це під час брифінгу 10 березня розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Він зауважив, що після вчорашнього обстрілу пологового будинку в Маріуполі стало зрозуміло, що ворог остаточно змінив тактику.

«Будучи не в змозі нанести поразку нашим ЗСУ і іншим силам оборони, ворог перейшов до так званого сирійського варіанту. Тобто обрав оточення і терор великих і малих міст для того, щоб чинити найбільші страждання і найбільших психологічний вплив на цивільне населення», – сказав Арестович.

За його словами, наразі найбільше потерпає від рук окупанта місто Маріуполь, яке «просто зносять з лиця Землі».

«Вони роблять це, щоб потім показувати це місто як приклад. І казати: «Ви хочете так, як Маріуполь», – висловився радник керівника Офісу президента.

Окрім того, потерпають Харків, Охтирка та Миколаїв.



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Теги: Олексій Арестович, війна, тактика
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