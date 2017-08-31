Магазин дитячих товарів «Twins» у Луцьку продовжує працювати і підтримувати країну*
Сьогодні, 13:40
У складний нині час магазин дитячих товарів «Twins» таки продовжує працювати, аби всіляко підтримувати економіку України. До того ж, принципова позиція – не піднімати ціни. Вони такі, як і до війни.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор магазину Антон Бортник.
Товари в крамниці залишаються актуальними повсякчас, адже, попри всі обставини дітки, на щастя, з'являються на світ. Тож магазин, у якому купити можна геть усе для дітей (від підгузок до автокрісел) - справжня знахідка. До того ж, тут можна розрахуватися коштами з програми «Пакунок малюка».
Директор Антон Бортник розповідає: бізнес має працювати, адже населення обов'язково слід забезпечувати всіх необхідним і, звісно, підтримувати економіку в країні. Продавців забезпечують зарплатою у повному обсязі, а державі сплачують податки.
І найголовніше, каже директор, ціни залишилися доступними, на тому ж рівні, як і до війни.
Зауважимо, що «Twins» не стоїть осторонь біди й займається волонтерством.
«Певний відстоток вилучених коштів ми спрямовуємо на допомогу армії. Займаємось також волонтерською діяльністю, підтримуємо пологові будинки, будинок маляти, лікарні, переселенців з регіонів, де проходять бойові дії»,- каже керівник.
Асортимент
Тут є все необхідне для вагітних та діток віком то трьох років, вибір товарів величезний:
• дитячі коляски й автокрісла;
• аксесуари для колясок;
• слінги, «кенгурушки», сумки;
• пледи, крижми, конверти для санів;
• одяг та іграшки;
• засоби гігієни та доглядові товари:
• косметика для мам і малюків;
• горщики, накладки для унітаза;
• подушки для вагітних і мам, що годують;
• підгузки;
• сповивальні дошки;
• меблі й елементи декору для дитячої кімнати;
• дитяча постільна білизна.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор магазину Антон Бортник.
Товари в крамниці залишаються актуальними повсякчас, адже, попри всі обставини дітки, на щастя, з'являються на світ. Тож магазин, у якому купити можна геть усе для дітей (від підгузок до автокрісел) - справжня знахідка. До того ж, тут можна розрахуватися коштами з програми «Пакунок малюка».
Директор Антон Бортник розповідає: бізнес має працювати, адже населення обов'язково слід забезпечувати всіх необхідним і, звісно, підтримувати економіку в країні. Продавців забезпечують зарплатою у повному обсязі, а державі сплачують податки.
І найголовніше, каже директор, ціни залишилися доступними, на тому ж рівні, як і до війни.
Зауважимо, що «Twins» не стоїть осторонь біди й займається волонтерством.
«Певний відстоток вилучених коштів ми спрямовуємо на допомогу армії. Займаємось також волонтерською діяльністю, підтримуємо пологові будинки, будинок маляти, лікарні, переселенців з регіонів, де проходять бойові дії»,- каже керівник.
Асортимент
Тут є все необхідне для вагітних та діток віком то трьох років, вибір товарів величезний:
• дитячі коляски й автокрісла;
• аксесуари для колясок;
• слінги, «кенгурушки», сумки;
• пледи, крижми, конверти для санів;
• одяг та іграшки;
• засоби гігієни та доглядові товари:
• косметика для мам і малюків;
• горщики, накладки для унітаза;
• подушки для вагітних і мам, що годують;
• підгузки;
• сповивальні дошки;
• меблі й елементи декору для дитячої кімнати;
• дитяча постільна білизна.
До слова, одна з переваг «Twins» – власне виробницттво та імпорт товарів.
Зробити замовлення можна також онлайн, його швиденько відправлять «Новою поштою», щоправда, в ті регіони, де наразі немає бойових дій.
Графік роботи та адреса
Працюють щодня з 11 до 16 години.
Придбати товари можна офлайн у місті Луцьку, на вулиці Набережній, 10
або онлайн на офіційному сайті.
Більше інформації за номером 0 66 517 59 87
або на сторінках в Instagram чи Facebook.
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