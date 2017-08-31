Магазин дитячих товарів «Twins» у Луцьку продовжує працювати і підтримувати країну*

У складний нині час магазин дитячих товарівтаки продовжує працювати, аби всіляко підтримувати економіку України. До того ж, принципова позиція – не піднімати ціни. Вони такі, як і до війни.Про це у коментарірозповів директор магазинуТовари в крамниці залишаються актуальними повсякчас, адже, попри всі обставини дітки, на щастя, з'являються на світ. Тож магазин, у якому купити можна геть усе для дітей- справжня знахідка. До того ж, тут можна розрахуватися коштами з програмиДиректор Антон Бортник розповідає: бізнес має працювати, адже населення обов'язково слід забезпечувати всіх необхідним і, звісно, підтримувати економіку в країні. Продавців забезпечують зарплатою у повному обсязі, а державі сплачують податки.І найголовніше, каже директор, ціни залишилися доступними, на тому ж рівні, як і до війни.Зауважимо, що «Twins» не стоїть осторонь біди й займається волонтерством.«Певний відстоток вилучених коштів ми спрямовуємо на допомогу армії. Займаємось також волонтерською діяльністю,,- каже керівник.Тут є все необхідне для вагітних та діток віком то трьох років,