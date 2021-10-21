Росіяни відпустили викрадену в Мелітополі депутатку облради

Лейлу Ібрагімову.



Про це з посиланням на експрезидента Петра Порошенка повідомляє



"Лейла є символом опору у Мелітополі. І саме ця мужня жінка була серед тих, хто день за днем збирали людей та виходили на проукраїнські мітинги в місті. Вони показали російському окупанту, що Мелітополь — український.



Лейла вже вдома, але зв'язку з нею немає", - сказав Порошенко.



До того ж, видання "Радіо Свобода" підтверджує цю інформацію з посиланням на мелітопольських активістів.



Нагадаємо, вранці 10 березня озброєні російські окупанти увірвалися в будинок Ібрагімової й відвезли її невідомо куди.

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