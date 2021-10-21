Росіяни відпустили викрадену в Мелітополі депутатку облради
Сьогодні, 13:45
Російські окупанти відпустили викрадену вранці 10 березня депутатку Запорізької облради Лейлу Ібрагімову.
Про це з посиланням на експрезидента Петра Порошенка повідомляє Українська Правда.
"Лейла є символом опору у Мелітополі. І саме ця мужня жінка була серед тих, хто день за днем збирали людей та виходили на проукраїнські мітинги в місті. Вони показали російському окупанту, що Мелітополь — український.
Лейла вже вдома, але зв'язку з нею немає", - сказав Порошенко.
До того ж, видання "Радіо Свобода" підтверджує цю інформацію з посиланням на мелітопольських активістів.
Нагадаємо, вранці 10 березня озброєні російські окупанти увірвалися в будинок Ібрагімової й відвезли її невідомо куди.
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Про це з посиланням на експрезидента Петра Порошенка повідомляє Українська Правда.
"Лейла є символом опору у Мелітополі. І саме ця мужня жінка була серед тих, хто день за днем збирали людей та виходили на проукраїнські мітинги в місті. Вони показали російському окупанту, що Мелітополь — український.
Лейла вже вдома, але зв'язку з нею немає", - сказав Порошенко.
До того ж, видання "Радіо Свобода" підтверджує цю інформацію з посиланням на мелітопольських активістів.
Нагадаємо, вранці 10 березня озброєні російські окупанти увірвалися в будинок Ібрагімової й відвезли її невідомо куди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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