«Ми не стали рабами. І ніколи не станемо»: Зеленський звернувся до українців

«Ми не стали рабами. І ніколи не станемо»: Зеленський звернувся до українців
Сьогодні вночі повідомили, що під час обстрілу в Маріуполі загинуло троє осіб, серед них - одна дитина. Крім того, під час бомбардування поранили 17 людей.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні 10 березня.

Президент зауважив, що на російському ТБ загадали про це, однак, збрехали. Нібито у пологовому не було ні жінок, ні дітей, а засіли націоналісти.

"Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати так само, як всі ті, хто наказаує скидувати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб конфіскували її всюди, де б вона не була. Ви ж любите багате життя, любите благополучні країни - тепер їх у вас не буде. І це тільки початок", - зазначив Зеленський.

І додав, що всіх обов'язково притягнуть до кримінальної відповідальності.

До того ж, Верховний головнокомандувач розповів, що влада знову забезпечила гуманітарний коридор з усім необхідним, автобуси та вантажівки вже в дорозі до міст Київської області.

"Серце розривається від того, що окупанти зробили з нашими містами, з нашою державою. І від того, що вони хочуть зробити з нашими людьми, які потребують термінової допомоги. Російські війська вже створили гуманітарну катастрофу в Україні, але це для них частина плану, - підкреслив президент.

Також він пояснив, що все це робиться для того, аби принизити наших людей, аби ті благали на колінах окупантів про допомогу. І для того, аби дати матеріал для своїх пропагандистських каналів.

Президент зазначив, що цими днями лідери Євросоюзу зберуться, щоб обговорити війну Росії проти України і нашу заявку на вступ до ЄС.

«Ми обороняємо нашу державу вже 15-й день. Ми вистояли. Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках. Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та всім, хто долучився до захисту, ми не стали рабами. І ніколи не станемо. Бо це – наш дух, це наша доля», - сказав Володимир Зеленський.









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Теги: Зеленський, звернення
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