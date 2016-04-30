З'явилася платформа для збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні

З'явилася платформа для збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні
Офіс Генпрокурора запустив платформу для збору інформації. Це буде своєрідний доказовий хаб, з яким працюють всі правоохоронні та державні органи.

Про це повідомляє політична партія "Слуга Народу" в телеграмі.

Усі докази воєнних злочинів РФ на території України - тепер на warcrimes.gov.ua.

Як передати свідчення про злочини РФ: обстріли цивільної інфрастуктури, вбивства мирних громадян тощо

На сайті є покрокова інструкція, зокрема слід:

• залишити інформацію про себе (вона під надійним захистом);
• описати порушення із зазначенням точного місця та всіх деталей (постраждалих, пошкодження тощо);
• завантажити фото- або відеодокази.

"Відтепер кожен зможе зробити великий вклад у перемогу і на юридичному фронті. Захист інформації та її свідків - забезпечено", - йдеться в повідомленні.

Зауважують, що всі докази будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі й в українських судах, під час потенційних спеціальних міжнародних трибуналів, стануть в нагоді Міністерству закордонних справ у Міжнародному суді ООН та Міністерству юстиції в Європейському суді з прав людини.

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Теги: Гаага, суд, війна, РФ, злочини
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