З'явилася платформа для збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні
Сьогодні, 14:45
Офіс Генпрокурора запустив платформу для збору інформації. Це буде своєрідний доказовий хаб, з яким працюють всі правоохоронні та державні органи.
Про це повідомляє політична партія "Слуга Народу" в телеграмі.
Усі докази воєнних злочинів РФ на території України - тепер на warcrimes.gov.ua.
Як передати свідчення про злочини РФ: обстріли цивільної інфрастуктури, вбивства мирних громадян тощо
На сайті є покрокова інструкція, зокрема слід:
• залишити інформацію про себе (вона під надійним захистом);
• описати порушення із зазначенням точного місця та всіх деталей (постраждалих, пошкодження тощо);
• завантажити фото- або відеодокази.
"Відтепер кожен зможе зробити великий вклад у перемогу і на юридичному фронті. Захист інформації та її свідків - забезпечено", - йдеться в повідомленні.
Зауважують, що всі докази будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі й в українських судах, під час потенційних спеціальних міжнародних трибуналів, стануть в нагоді Міністерству закордонних справ у Міжнародному суді ООН та Міністерству юстиції в Європейському суді з прав людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє політична партія "Слуга Народу" в телеграмі.
Усі докази воєнних злочинів РФ на території України - тепер на warcrimes.gov.ua.
Як передати свідчення про злочини РФ: обстріли цивільної інфрастуктури, вбивства мирних громадян тощо
На сайті є покрокова інструкція, зокрема слід:
• залишити інформацію про себе (вона під надійним захистом);
• описати порушення із зазначенням точного місця та всіх деталей (постраждалих, пошкодження тощо);
• завантажити фото- або відеодокази.
"Відтепер кожен зможе зробити великий вклад у перемогу і на юридичному фронті. Захист інформації та її свідків - забезпечено", - йдеться в повідомленні.
Зауважують, що всі докази будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі й в українських судах, під час потенційних спеціальних міжнародних трибуналів, стануть в нагоді Міністерству закордонних справ у Міжнародному суді ООН та Міністерству юстиції в Європейському суді з прав людини.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З'явилася платформа для збору доказів воєнних злочинів РФ в Україні
Сьогодні, 14:45
Медіа