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Зеленський підписав закон про конфіскацію всього російського майна

Зеленський підписав закон про конфіскацію всього російського майна
Президент Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення в Україні майна Російської Федерації та її резидентів.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Президент Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", головним з опрацювання якого було визначено Комітет з питань економічного розвитку.

Згідно з документом, конфіскація майна РФ та резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості. Це пов’язано з тим, що Росія напала на Україну веде повномасштабну агресивну війну проти нашої країни і українського народу.

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Теги: Зеленський, указ
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