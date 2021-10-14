Зеленський підписав закон про конфіскацію всього російського майна
Сьогодні, 15:21
Президент Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення в Україні майна Російської Федерації та її резидентів.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Президент Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", головним з опрацювання якого було визначено Комітет з питань економічного розвитку.
Згідно з документом, конфіскація майна РФ та резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості. Це пов’язано з тим, що Росія напала на Україну веде повномасштабну агресивну війну проти нашої країни і українського народу.
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Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Президент Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", головним з опрацювання якого було визначено Комітет з питань економічного розвитку.
Згідно з документом, конфіскація майна РФ та резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості. Це пов’язано з тим, що Росія напала на Україну веде повномасштабну агресивну війну проти нашої країни і українського народу.
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