Зеленський підписав закон про конфіскацію всього російського майна

Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення в Україні майна Російської Федерації та її резидентів.



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Президент Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", головним з опрацювання якого було визначено Комітет з питань економічного розвитку.



Згідно з документом, конфіскація майна РФ та резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості. Це пов’язано з тим, що Росія напала на Україну веде повномасштабну агресивну війну проти нашої країни і українського народу.

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