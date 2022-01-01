З України до Польщі евакуювали студентів 26 країн світу





Про це інформує Державна прикордонна служба



Напередодні у пункті пропуску "Мостиська залізнична" прикордонники відділу "Шегині" Львівського загону оформили потяг "Львів-Перемишль, яким виїзджали з країни 768 іноземців.



Громадяни Афганістану, Бангладеш, Вірменії, Білорусі, Грузії, Єгипту, Еквадору, Зімбабве, Йорданія, Лівану, Монголії, Нігерії, Пакистану, Палестини, РФ, Сирії, Сомалі, Судану, Сінгапуру, Таджикистану, Тунісу, Туркменістану, Узбекистану, Франції, Індії та Італії - усі студенти Харківських вишів наразі евакуювалися до країн ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студентів 26 країн світу евакуювали з України потягом до Польщі.Про це інформує Державна прикордонна службаНапередодні у пункті пропуску "Мостиська залізнична" прикордонники відділу "Шегині" Львівського загону оформили потяг "Львів-Перемишль, яким виїзджали з країни 768 іноземців.Громадяни Афганістану, Бангладеш, Вірменії, Білорусі, Грузії, Єгипту, Еквадору, Зімбабве, Йорданія, Лівану, Монголії, Нігерії, Пакистану, Палестини, РФ, Сирії, Сомалі, Судану, Сінгапуру, Таджикистану, Тунісу, Туркменістану, Узбекистану, Франції, Індії та Італії - усі студенти Харківських вишів наразі евакуювалися до країн ЄС.

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