В Україні від російських обстрілів загинула 71 дитина





Про це Людмила Денісова.



Так, у Малині Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано сім приватних будинків. Серед п'яти загиблих було троє дітей. Це п'ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження.



На ринку у селищі Жуковського Харківської області під час обстрілу загинув 16-річний юнак.



Вночі в результаті артилерійського обстрілу у селі Харківської області ворожий снаряд влучив до приватного житлового будинку. Під завалами загинули четверо людей. Серед загиблих були двоє дітей. Дивом 5-річній дівчинці вдалося вижити.



У місті Ірпінь Київської області 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення. Наразі дитина перебуває у лікарні у важкому стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку вторгнення Російської Федерації, станом на 10 березня, в Україні загинула загинула 71 дитина, а поранено — понад сто.Про це повідомила омбудсменкаТак, у Малині Житомирської області внаслідок авіаційного удару зруйновано сім приватних будинків. Серед п'яти загиблих було троє дітей. Це п'ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження.На ринку у селищі Жуковського Харківської області під час обстрілу загинув 16-річний юнак.Вночі в результаті артилерійського обстрілу у селі Харківської області ворожий снаряд влучив до приватного житлового будинку. Під завалами загинули четверо людей. Серед загиблих були двоє дітей. Дивом 5-річній дівчинці вдалося вижити.У місті Ірпінь Київської області 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення. Наразі дитина перебуває у лікарні у важкому стані.

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