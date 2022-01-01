Українські військові на Чернігівщині знищили дивізіон балістичних ракет





Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ".



"Вдень, у четвер, 10 березня, у Чернігівській області Збройні Сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М”, які обстрілювали мирне населення" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вдень, 10 березня, у Чернігівській області Збройні Сили України знищили дивізіон балістичних ракет.Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ"."Вдень, у четвер, 10 березня, у Чернігівській області Збройні Сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М”, які обстрілювали мирне населення" - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію