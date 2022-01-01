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Українські військові на Чернігівщині знищили дивізіон балістичних ракет

Українські військові на Чернігівщині знищили дивізіон балістичних ракет
Сьогодні вдень, 10 березня, у Чернігівській області Збройні Сили України знищили дивізіон балістичних ракет.

Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ".

"Вдень, у четвер, 10 березня, у Чернігівській області Збройні Сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М”, які обстрілювали мирне населення" - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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