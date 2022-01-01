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«Цю країну треба буде годувати»: як війна змінила плани волинських фермерів. ВІДЕО

«Цю країну треба буде годувати»: як війна змінила плани волинських фермерів. ВІДЕО
Волинські фермери готуються до посівної. Доки приморозки дозволяють – підживлюють грунт. І тим часом коригують минулорічні плани. Адже чимало культур, які раніше активно вирощували, як-то соя чи кукурудза, тепер не актуальні. Мовляв, Волинь годуватиме чи не всю Україну. Тож в першу чергу треба, аби людям не бракувало хліба.

Про це пише 12 канал.

Доки на Волині приморозки, місцеві фермери поспішають удобрювати землю, адже як пригріє сонце – в поля, кажуть, технікою не зайдеш.

«По ранках, поки приморозок, розкидаємо добрива, селітру», – розповідає учасник ФК «Лебедія» Максим.

«Ми готові сіяти старою технікою. Хотіли купити нову, але так сталося, що не дають вже кредитів», – каже очільник ФГ «Лебедія» Руслан Хомич.

Тож поки є час, і вдень, і вночі ремонтують стару техніку, аби посівна минула на ура.

До слова, у фермерському господарстві «Лебедія», що в Доросинівській громаді, є 270 гектарів посівних площ. Роботи цьогоріч непочатий край, адже через війну в Україні плани на посівну доводиться суттєво коригувати.

«Ми ночами розкидаємо мінеральні добрива, підживили пшеницю, тому що цю країну треба буде годувати. На сході, в центрі багато просто не посіють. Треба буде зменшити посіви, наприклад, кукурудзи, сої, тому що якщо в нас будуть закриті порти чи буде стан війни, ми не зможемо робити експорт», – пояснює Руслан Хомич.

Зараз головне, за словами фермера, – добре підготувати ґрунт, розкидати достатньо органічних добрив. Для цього трактористи виходять у поля з 6-ї ранку.

Цьогоріч в Україні може катастрофічно бракувати їжі. На Польщу, впевнений аграрій, надіятися даремно, тому покладатися треба лише на свої сили та потужності. Тож усіх фермерів області закликає повернути посіви борщового набору, про які протягом минулих років більшість забула через нерентабельність.

«Шукайте насіння всього борщового набору. Це капуста, морква, столовий буряк. Обов’язково садіть багато картоплі», – радить він.

Також, каже фермер, обов’язково сіятимуть цукровий буряк, аби країна мала запаси цукру. Збільшать і кількість пшениці, адже хліб – стратегічний товар. Сіяти, каже, будуть за будь-яких умов. Поки готують техніку, а як земля розмерзнеться та підсохне – підуть оранки. Тоді сіятимуть. Зазвичай починають з ячменю, вівса, далі – ярина. Усе буде залежати від погодних умов та стиглості ґрунту.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, фермери
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