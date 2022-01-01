Якими дорогами водіям зараз найкраще їхати на Захід України: рекомендація Мінінфраструктури

Якими дорогами водіям зараз найкраще їхати на Захід України: рекомендація Мінінфраструктури
Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни, Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни.

"Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах". - йдеться в повідомленні.

Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку).
Якими дорогами водіям зараз найкраще їхати на Захід України: рекомендація Мінінфраструктури

"Ми спеціально обирали маршрути, де
▪ висока якість дорожнього покриття;
▪ менше блок-постів;
▪ менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт". - зазначають у Міністерстві.
Якими дорогами водіям зараз найкраще їхати на Захід України: рекомендація Мінінфраструктури
Якими дорогами водіям зараз найкраще їхати на Захід України: рекомендація Мінінфраструктури
Якими дорогами водіям зараз найкраще їхати на Захід України: рекомендація Мінінфраструктури
Якими дорогами водіям зараз найкраще їхати на Захід України: рекомендація Мінінфраструктури

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Теги: Росія, Україна, війна, дороги
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Коментарі 1
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Це для кого інформація ,для кацапських орків ,чи як ?Ну що за нерозумна політика і журналісти ,ви вже задрали працюючи на ворога,якщо не доходить ,що така інформація -це подарок кацапським фашистам то подумайте ,що смерті невинних людей будуть на вашій совісті .
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