Якими дорогами водіям зараз найкраще їхати на Захід України: рекомендація Мінінфраструктури





Про це повідомляє



У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни, Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни.



"Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах". - йдеться в повідомленні.



Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку).



"Ми спеціально обирали маршрути, де

▪ висока якість дорожнього покриття;

▪ менше блок-постів;

▪ менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт". - зазначають у Міністерстві.



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