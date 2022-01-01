Якими дорогами водіям зараз найкраще їхати на Захід України: рекомендація Мінінфраструктури
Сьогодні, 15:50
Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни, Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни.
"Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах". - йдеться в повідомленні.
Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку).
"Ми спеціально обирали маршрути, де
▪ висока якість дорожнього покриття;
▪ менше блок-постів;
▪ менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт". - зазначають у Міністерстві.
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Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни, Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі сходу на захід країни.
"Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах". - йдеться в повідомленні.
Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку).
"Ми спеціально обирали маршрути, де
▪ висока якість дорожнього покриття;
▪ менше блок-постів;
▪ менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт". - зазначають у Міністерстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це для кого інформація ,для кацапських орків ,чи як ?Ну що за нерозумна політика і журналісти ,ви вже задрали працюючи на ворога,якщо не доходить ,що така інформація -це подарок кацапським фашистам то подумайте ,що смерті невинних людей будуть на вашій совісті .
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